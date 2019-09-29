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      Украина начала производить собственные патроны для снайперских винтовок

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      Украинские снайперы
      Украинские снайперы / aktualno.km.ua

      Для оснащения украинских снайперов, вооруженными новыми отечественными винтовками, государство начало закупать и отечественные патроны .308 Winchester (7,62×5 миллиметр НАТО).

      Ранее позиции закрывали волонтеры и компании-меценаты, сообщает "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на начальника снайперской службы ВСУ.

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      Отныне производство налажено на предприятии "Оружейник", которое также поставляет украинской армии винтовки UAR-10 (Zboyar Z-10). Эти винтовки прошли уже испытания новыми украинскими патронами. Поэтому патроны начали закупать.

      набої для снайперських гвинтівок Україна
      Патроны калибра .308 Winchester / Фото "Украинский милитаристский портал"

      Сейчас снайперам поставляют украинские снайперские винтовки UAR-10 (Zboyar Z-10) в калибре .308 Win, а также американские SAVAGE и BARRETT в больших размерах (.338 LM и .50 BMG).

      Кроме государственных закупок винтовок, помогают и волонтеры – частные лица и компании.

      українська снайперська гвинтівка зброя
      Украинская снайперская винтовка UAR-10 (Zboyar Z-10) / Фото uk.wikipedia.org

      blog_ava
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      29 сентября
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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Оружие
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