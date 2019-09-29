Украина начала производить собственные патроны для снайперских винтовок

Для оснащения украинских снайперов, вооруженными новыми отечественными винтовками, государство начало закупать и отечественные патроны .308 Winchester (7,62×5 миллиметр НАТО).

Ранее позиции закрывали волонтеры и компании-меценаты, сообщает "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на начальника снайперской службы ВСУ.

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Отныне производство налажено на предприятии "Оружейник", которое также поставляет украинской армии винтовки UAR-10 (Zboyar Z-10). Эти винтовки прошли уже испытания новыми украинскими патронами. Поэтому патроны начали закупать.



Патроны калибра .308 Winchester / Фото "Украинский милитаристский портал"

Сейчас снайперам поставляют украинские снайперские винтовки UAR-10 (Zboyar Z-10) в калибре .308 Win, а также американские SAVAGE и BARRETT в больших размерах (.338 LM и .50 BMG).

Кроме государственных закупок винтовок, помогают и волонтеры – частные лица и компании.



Украинская снайперская винтовка UAR-10 (Zboyar Z-10) / Фото uk.wikipedia.org