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      Україна почала виготовляти власні набої для снайперських гвинтівок

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      Українські снайпери
      Українські снайпери / aktualno.km.ua

      Для оснащення українських снайперів, які озброєні новими вітчизняними гвинтівками, держава почала закуповувати й вітчизняні набої .308 Winchester (7,62×51 міліметр НАТО).

      Раніше позиції закривали волонтери та компанії-меценати, повідомляє "Український мілітарний портал" з посиланням на начальника снайперської служби ЗСУ.

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      Віднині виробництво налагоджено на підприємстві "Зброяр", що також постачає до українського війська гвинтівки UAR-10 (Zboyar Z-10). Ці гвинтівки пройшли вже випробування новими українськими набоями. Тож набої почали закуповувати.

      набої для снайперських гвинтівок Україна
      Набої калібру .308 Winchester / Фото "Український мілітарний портал"

      Наразі снайперам постачають українські снайперські гвинтівки UAR-10 (Zboyar Z-10) у калібрі .308 Win, а також американські SAVAGE і BARRETT у більших калібрах (.338 LM та .50 BMG).

      Окрім державних закупівель гвинтівок, допомагають і волонтери – приватні особи та компанії.

      українська снайперська гвинтівка зброя
      Українська снайперська гвинтівка UAR-10 (Zboyar Z-10) / Фото uk.wikipedia.org

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      Теги: Новини України Зброя Збройні сили України
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