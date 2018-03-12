Украина намерена запускать ракеты с авиабазы в Австралии

Государственное космическое агентство Украины намерено построить космодром у авиабазы Кёртин в Австралии.

Об этом пишет The West Australian.

Как отмечает издание, впервые Федеральный и Государственные правительства Австралии получили такое предложение от Украины в ​​2016 году.

По словам посла Украины в Австралии Николая Кулинича, "Украина могла бы запускать ракеты уже сейчас, если бы имела площадку". Он добавил, что Украина предлагает Австралии людей и экспертные знания.

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Для создания космодрома нужно 5 – 7 тысяч квадратных километров земли в виде аренды промышленной площади.

Кроме того, Украина нуждается в поддержке Федерального и Государственного правительств Австралии в исследовании земель на их доступность, получении разрешений экологических служб и решении вопросов с правами на землю австралийских аборигенов. На первичное исследование нужно около полумиллиона человек.

Космодром может стать основным пусковым площадкой Азии, который будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия.