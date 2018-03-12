Україна має намір запускати ракети з авіабази в Австралії

Державне космічне агентство України має намір побудувати космодром біля авіабази Кертін в Австралії.

Про це пише The West Australian.

Як зазначає видання, вперше Федеральний і Державні уряди Австралії отримали таку пропозицію від українців у 2016 році.

За словам посла України в Австралії Микола Кулінич, "Україна могла б запускати ракети вже зараз, якщо б мала майданчик". Він додав, що Україна пропонує Австралії людей і експертні знання.

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Для створення космодрому потрібно 5 – 7 тисяч квадратних кілометрів землі у вигляді оренди промислової площі.

Окрім того, Україна потребує підтримки Федерального і Державного урядів Австралії у дослідженні земель на їх доступність, отриманні дозволів екологічних служб та вирішенні питань з правами на землю австралійських аборигенів. На первинне дослідження потрібно близько півмільйона людей.

Космодром може стати основним пусковим майданчиком Азії, який буде обслуговувати комерційні запуски для регіональних партнерів Австралії, таких як Японія, Сінгапур, Південна Корея та Індонезія.