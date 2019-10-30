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      Украина не будет выдавать Коломойского другим, – Рябошапка

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      Экстрадиция Коломойского невозможна
      Экстрадиция Коломойского невозможна / apostrophe.ua

      Украина не будет выдавать бизнесмена Игоря Коломойского на возможные запросы об экстрадиции других государств. Олигарх имеет паспорт Украины, а наше законодательство запрещает выдачу своих граждан.

      Такое заявление сделал генеральный прокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос, как будет реагировать Украина, если появятся международные поручения об экстрадиции Коломойского, передает Укринформ. В частности, в качестве примера журналисты привели Соединенные Штаты, где продолжается масштабное расследование против олигарха.

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      Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну. Все потому, что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Это не зависит – это Коломойский или любой другой человек,
      – отметил Рябошапка.

      К слову, Коломойский не только имеет украинский паспорт, но и Израиля и Кипра. Генпрокурор, комментируя такие данные отметил, что Украина все равно признает олигарха своим гражданином.

      "Украина признает Коломойского своим гражданином, независимо от того, имеет он два или три паспорта других стран", – подытожил глава ГПУ.

      Что такое экстрадиция?Это процесс выдачи преступника или подозреваемого другому государству. Для экстрадиции между государствами должен быть активен договор. Некоторые страны не выдают на экстрадицию своих граждан.

      За что США могли бы хотеть экстрадиции Коломойского?

      • В апреле 2019 года стало известно, что Федеральное бюро расследований США проводит расследование против Игоря Коломойского из-за возможных финансовых преступлений. В частности – из-за отмывания денег в Штатах. Сам олигарх все запечував.
      • На то время Коломойский проживал в Израиле. Американская сторона отмечала, что из-за этого его выдача может осложниться.
      • Впоследствии одиозный бизнесмен вернуться жить в Украину. Однако, с тех пор в Украину не поступали никакие запросы от других стран на выдачу Коломойского.
      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка ГПУ Новости США Игорь Коломойский Законодательство
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