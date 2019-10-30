Украина не будет выдавать Коломойского другим, – Рябошапка

Украина не будет выдавать бизнесмена Игоря Коломойского на возможные запросы об экстрадиции других государств. Олигарх имеет паспорт Украины, а наше законодательство запрещает выдачу своих граждан.

Такое заявление сделал генеральный прокурор Руслан Рябошапка, отвечая на вопрос, как будет реагировать Украина, если появятся международные поручения об экстрадиции Коломойского, передает Укринформ. В частности, в качестве примера журналисты привели Соединенные Штаты, где продолжается масштабное расследование против олигарха.

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Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну. Все потому, что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Это не зависит – это Коломойский или любой другой человек,

– отметил Рябошапка.

К слову, Коломойский не только имеет украинский паспорт, но и Израиля и Кипра. Генпрокурор, комментируя такие данные отметил, что Украина все равно признает олигарха своим гражданином.

"Украина признает Коломойского своим гражданином, независимо от того, имеет он два или три паспорта других стран", – подытожил глава ГПУ.

Что такое экстрадиция?Это процесс выдачи преступника или подозреваемого другому государству. Для экстрадиции между государствами должен быть активен договор. Некоторые страны не выдают на экстрадицию своих граждан.

За что США могли бы хотеть экстрадиции Коломойского?