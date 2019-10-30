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      Україна не видаватиме Коломойського іншим державам, – Рябошапка

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      Екстрадиція Коломойського неможлива
      Екстрадиція Коломойського неможлива / apostrophe.ua

      Україна не буде видавати бізнесмена Ігоря Коломойського на ймовірні запити щодо екстрадиції інших держав. Олігарх має паспорт України, а наше законодавство забороняє видачу своїх громадян.

      Таку заяву зробив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, відповідаючи на питання, як буде реагувати Україна, якщо з'являться міжнародні доручення щодо екстрадиції Коломойського, передає Укрінформ. Зокрема, як приклад журналісти навели Сполучені Штати, де триває масштабне розслідування проти олігарха.

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      Я, чесно кажучи, виключаю можливість екстрадиції громадянина України до іншої держави. Усе тому, що Конституція забороняє видачу громадян України іншим державам. Це не залежить це Коломойський чи якась інша людина,
      – наголосив Рябошапка.

      До слова, Коломойський має не тільки український паспорт, а й Ізраїлю та Кіпру. Генпрокурор, коментуючи такі дані відзначив, що Україна все одно визнає олігарха своїм громадянином.

      "Україна визнає Коломойского своїм громадянином, незалежно від того, має він два чи три паспорти інших країн", – підсумував голова ГПУ.

      Що таке екстрадиція?Це процес видачі злочинця чи підозрюваного іншій державі. Для екстрадиції між державами повинен бути активний договір. Деякі країни не видають на екстрадицію своїх громадян.

      За що США могли б хотіти екстрадиції Коломойського?

      • У квітні 2019 року стало відомо, що Федеральне бюро розслідувань США проводить розслідування проти Ігоря Коломойського через можливі фінансові злочини. Зокрема через відмивання грошей у Штатах. Сам олігарх усе запечував.
      • На той час Коломойський проживав в Ізраїлі. Американська сторона відзначала, що через це його видача може ускладнитись.
      • Згодом одіозний бізнесмен повернутися жити в Україну. Проте, з того часу Україні не надходили жодні запити від інших країн на видачу Коломойського.
      blog_ava
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      сьогодні
      12033
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Руслан Рябошапка ГПУ Ігор Коломойський Новини США Законодавство
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