Україна не видаватиме Коломойського іншим державам, – Рябошапка

Україна не буде видавати бізнесмена Ігоря Коломойського на ймовірні запити щодо екстрадиції інших держав. Олігарх має паспорт України, а наше законодавство забороняє видачу своїх громадян.

Таку заяву зробив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, відповідаючи на питання, як буде реагувати Україна, якщо з'являться міжнародні доручення щодо екстрадиції Коломойського, передає Укрінформ. Зокрема, як приклад журналісти навели Сполучені Штати, де триває масштабне розслідування проти олігарха.

Цікаво: Друже, минуле пройшло, – Зеленський розповів, чого чекає від Коломойського

Я, чесно кажучи, виключаю можливість екстрадиції громадянина України до іншої держави. Усе тому, що Конституція забороняє видачу громадян України іншим державам. Це не залежить – це Коломойський чи якась інша людина,

– наголосив Рябошапка.

До слова, Коломойський має не тільки український паспорт, а й Ізраїлю та Кіпру. Генпрокурор, коментуючи такі дані відзначив, що Україна все одно визнає олігарха своїм громадянином.

"Україна визнає Коломойского своїм громадянином, незалежно від того, має він два чи три паспорти інших країн", – підсумував голова ГПУ.

Що таке екстрадиція?Це процес видачі злочинця чи підозрюваного іншій державі. Для екстрадиції між державами повинен бути активний договір. Деякі країни не видають на екстрадицію своїх громадян.

За що США могли б хотіти екстрадиції Коломойського?