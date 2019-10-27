Друже, минуле пройшло, – Зеленський розповів, чого чекає від Коломойського

Володимир Зеленський не боїться образити Ігоря Коломойського – від нього він не отримує і не отримував жодних порад. Натомість президент чекає від олігарха грошей на соціальні проєкти.

Привілеїв Коломойському він теж не даватиме, про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The New Yorker.

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Так, глава держави вимагати від Коломойського витрачати більшу частину своїх грошей на соціальні та інфраструктурні проєкти, як він це робить з іншими олігархами.

Так, Рінат Ахметов купив 200 автомобілів швидкої допомоги, а Віктор Пінчук – квартири звільненим з російського полону морякам і політв'язням. Зеленський зазначив, що про це говорив із кожним із них.

Слухай, друже, минуле пройшло… час віддати більшу частину ваших грошей на соціальні проєкти та реконструкцію Донбасу,

– цитує видання його слова.

Президент наголошує, що не боїться через це образити Коломойського чи втратити через це підтримку телеканалу "1+1".

"Якщо після цього канал буде налаштований проти мене – ну що ж, тоді ми зрозуміємо, що він не хоче жити по-іншому", – наголосив Зеленський.

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