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      Друже, минуле пройшло, – Зеленський розповів, чого чекає від Коломойського

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      Я не боюся образити Коломойського, – Зеленський
      Я не боюся образити Коломойського, – Зеленський / Getty images

      Володимир Зеленський не боїться образити Ігоря Коломойського – від нього він не отримує і не отримував жодних порад. Натомість президент чекає від олігарха грошей на соціальні проєкти.

      Привілеїв Коломойському він теж не даватиме, про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The New Yorker.

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      Так, глава держави вимагати від Коломойського витрачати більшу частину своїх грошей на соціальні та інфраструктурні проєкти, як він це робить з іншими олігархами.

      Так, Рінат Ахметов купив 200 автомобілів швидкої допомоги, а Віктор Пінчук – квартири звільненим з російського полону морякам і політв'язням. Зеленський зазначив, що про це говорив із кожним із них. 

      Слухай, друже, минуле пройшло… час віддати більшу частину ваших грошей на соціальні проєкти та реконструкцію Донбасу,
      – цитує видання його слова.

      Президент наголошує, що не боїться через це образити Коломойського чи втратити через це підтримку телеканалу "1+1".

      "Якщо після цього канал буде налаштований проти мене – ну що ж, тоді ми зрозуміємо, що він не хоче жити по-іншому", – наголосив Зеленський.

      Взаємини Зеленського та Коломойського: що треба знати

      • Володимиру Зеленському постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського ще під час передвиборчої кампанії. Глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1".
      • Оточення теперішнього президента стверджує, що олігарх не має на нього жодного впливу. Однак сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити.
      • Володимир Зеленський зустрівся з Ігорем Коломойським 10 вересня під час форуму "Діалог з бізнесом".
      • Окрім Зеленського, на зустрічі з Коломойським був присутній голова ОПУ Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, помічник президента Сергій Шефір та міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
      • В Офісі Президента заявили, що в червні під час форуму "Діалог бізнесу та влади" Зеленський закликав підприємців допомагати державі розв'язувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення Донбасу.
      • Тому, цілком імовірно, що саме ці теми український лідер підіймав на зустрічі з олігархом Коломойським.

      blog_ava
      Зеленський добровольцю, що потрапив на фронт у 18 років: Йди в армію захищати, Боря
      сьогодні
      18592
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Війна на Донбасі Ігор Коломойський
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