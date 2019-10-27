15:31
27 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ

      Може перерости в справжню війну, – Гнап про сварку Коломойського зі Зеленським

      235 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський та Володимир Зеленський
      Ігор Коломойський та Володимир Зеленський / Колаж 24 каналу

      Між Володимиром Зеленським та Ігорем Коломойським відбувся перший конфлікт. А все через частину депутатів від "Слуги народу", які не підтримали на парламентському комітеті законопроєкт, який ліквідує так звані майданчики-посередники в сфері оцінювання нерухомості.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап. За його словами, щоб винести законопроєкт в зал Верховної Ради на голосування не вистачило голосів нардепів, яких неформально називають "групою Коломойського". За це вони нібито могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен.

      До слова: Чим завершиться скандал у фракції "Слуга народу": версія експерта

      Він зазначив, що глибинний конфлікт між Зеленським та Коломойським "відтепер може перерости в справжню війну. Війну, від якої місця мало буде всім, всій країні".

      Неймовірне обурення Зеленського витівкою депутатів групи Коломойського можна пояснити двома речами: 

      1. Ця ситуація – це серйозний удар по монолітності фракції "Слуга народу" і фактичний розкол в ній. Бо, тепер, виявляється, що ніякої фракційної дисципліни більше немає. І політичні рішення приймаються не централізовано, а, як мінімум, у двох місцях.
      2. Рішення деякими народними обранцями можуть прийматися не з політичних, а, скажім, з фінансових міркувань. Бо, якщо депутати "Слуги народу" почали продаватися і брати хабарі за голосування, то можна лічити місяці, коли і рейтинг партії, і довіра до президента скотяться на рівень його попередників.

      "Це добре розуміють у Зеленського, який багато разів підкреслював, що він не такий як більшість продажних українських політиків. І саме зараз президенту важливо зупинити сповзання своєї партії в прірву політичної корупції. Оскільки ця напасть може поширюватися у Верховній Раді швидше грипу", – пояснив Гнап. 

      Журналіст також додав, що окрім боротьби з Коломойським за вплив у власній фракції, Зеленський ще й зробив персональний випад у бік олігарха.

      Керівництво Офісу Президента в той же день провело екстрену зустріч з послами "великої сімки", публічно запевнивши їх, що реприватизації "Приватбанку" не буде. А, значить, Коломойський може і не мріяти повернути банк собі. Ба більше, як емоційно заявили в команді Зеленського послам, хай би які рішення не прийняли суди на користь Коломойського, однаково, держава банк йому не поверне,
      – пригадав він.

      Гнап додав, якщо у Зеленського вистачить мужності вкоротити ненаситні апетити олігархів, країна справді почне потроху змінюватися. Якщо ж не вдасться це зробити, то він стане, як його попередники, а з України через зневіру виїде ще більше людей.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на правду":

       

      blog_ava
      У вантажівці з трупами в Британії були в’єтнамці: моторошні деталі
      сьогодні
      3377
      Теги: Новини політики Відеоблоги Новини України Приватбанк Ігор Коломойський Володимир Зеленський Слуга народу "Слуг народу" перевірять на поліграфі Хабар
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе
      сьогодні , 15:00 Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе
      Дмитро Гнап 383
      Схема "Гладковський – Павловський – Полторак": як чиновники зробили бізнес на армії
      сьогодні , 14:00 Схема "Гладковський – Павловський – Полторак": як чиновники зробили бізнес на армії
      Сергій Лещенко 551
      Українка Ярослава Магучіх визнана найкращою юною спортсменкою Європи
      сьогодні , 13:00 Українка Ярослава Магучіх визнана найкращою юною спортсменкою Європи
      Ігор Саджениця 420
      Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются
      сьогодні , 12:01 Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются
      Ольга Черненко 713
      Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      сьогодні , 08:40 Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      Ярослав Гришин 242
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук