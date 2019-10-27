Може перерости в справжню війну, – Гнап про сварку Коломойського зі Зеленським

Між Володимиром Зеленським та Ігорем Коломойським відбувся перший конфлікт. А все через частину депутатів від "Слуги народу", які не підтримали на парламентському комітеті законопроєкт, який ліквідує так звані майданчики-посередники в сфері оцінювання нерухомості.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап. За його словами, щоб винести законопроєкт в зал Верховної Ради на голосування не вистачило голосів нардепів, яких неформально називають "групою Коломойського". За це вони нібито могли отримати хабарі по 30 тисяч доларів кожен.

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Він зазначив, що глибинний конфлікт між Зеленським та Коломойським "відтепер може перерости в справжню війну. Війну, від якої місця мало буде всім, всій країні".

Неймовірне обурення Зеленського витівкою депутатів групи Коломойського можна пояснити двома речами:

Ця ситуація – це серйозний удар по монолітності фракції "Слуга народу" і фактичний розкол в ній. Бо, тепер, виявляється, що ніякої фракційної дисципліни більше немає. І політичні рішення приймаються не централізовано, а, як мінімум, у двох місцях. Рішення деякими народними обранцями можуть прийматися не з політичних, а, скажім, з фінансових міркувань. Бо, якщо депутати "Слуги народу" почали продаватися і брати хабарі за голосування, то можна лічити місяці, коли і рейтинг партії, і довіра до президента скотяться на рівень його попередників.

"Це добре розуміють у Зеленського, який багато разів підкреслював, що він не такий як більшість продажних українських політиків. І саме зараз президенту важливо зупинити сповзання своєї партії в прірву політичної корупції. Оскільки ця напасть може поширюватися у Верховній Раді швидше грипу", – пояснив Гнап.

Журналіст також додав, що окрім боротьби з Коломойським за вплив у власній фракції, Зеленський ще й зробив персональний випад у бік олігарха.

Керівництво Офісу Президента в той же день провело екстрену зустріч з послами "великої сімки", публічно запевнивши їх, що реприватизації "Приватбанку" не буде. А, значить, Коломойський може і не мріяти повернути банк собі. Ба більше, як емоційно заявили в команді Зеленського послам, хай би які рішення не прийняли суди на користь Коломойського, однаково, держава банк йому не поверне,

– пригадав він.

Гнап додав, якщо у Зеленського вистачить мужності вкоротити ненаситні апетити олігархів, країна справді почне потроху змінюватися. Якщо ж не вдасться це зробити, то він стане, як його попередники, а з України через зневіру виїде ще більше людей.

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