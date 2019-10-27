15:58
27 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ

      Может перерасти в настоящую войну, – Гнап о ссоре Коломойского с Зеленским

      185 Читати новину українською
      Игорь Коломойский и Владимир Зеленский
      Игорь Коломойский и Владимир Зеленский / Коллаж 24 канала

      Между Владимиром Зеленским и Игорем Коломойским произошел первый конфликт. А все из-за части депутатов от "Слуги народа", что не поддержали в парламентском комитете законопроект, который ликвидирует так называемые площадки-посредники в сфере оценки недвижимости.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап. По его словам, чтобы вынести законопроект в зал Верховной Рады на голосование не хватило голосов нардепов, которых неформально называют "группой Коломойского". За это они якобы могли получить взятки по 30 тысяч долларов каждый.

      К слову: Чем завершится скандал во фракции "Слуга народа": версия эксперта

      Он отметил, что глубинный конфликт между Зеленским и Коломойским "отныне может перерасти в настоящую войну. Войну, от которой места мало будет всем, всей стране".

      Невероятное возмущение Зеленского выходкой депутатов группы Коломойского можно объяснить двумя вещами:

      1. Эта ситуация – это серьезный удар по монолитности фракции "Слуга народа" и фактический раскол в ней. Поэтому, теперь, оказывается, что никакой фракционной дисциплины больше нет. И политические решения принимаются не централизованно, а, как минимум, в двух местах.
      2. Решения некоторыми народными избранниками могут приниматься не по политическим, а, скажем, по финансовым соображениям. Потому что, если депутаты "Слуги народа" начали продаваться и брать взятки за голосование, то можно считать месяцы, когда и рейтинг партии, и доверие к президенту скатятся на уровень его предшественников.

      "Это хорошо понимают у Зеленского, который много раз подчеркивал, что он не такой как большинство продажных украинских политиков. И именно сейчас президенту важно остановить сползание своей партии в пропасть политической коррупции. Поскольку эта напасть может распространяться в Верховной Раде быстрее гриппа", – пояснил Гнап.

      Журналист также добавил, что помимо борьбы с Коломойским за влияние в собственной фракции, Зеленский еще и сделал персональный выпад в сторону олигарха.

      Руководство Офиса Президента в тот же день провело экстренную встречу с послами "большой семерки", публично заверив их, что реприватизации "Приватбанка" не будет. А, значит, Коломойский может и не мечтать вернуть банк себе. Более того, как эмоционально заявили в команде Зеленского послам, пусть какие-бы решения не приняли суды в пользу Коломойского, все равно, государство банк ему не вернет,
      – вспомнил он.

      Гнап добавил, если у Зеленского хватит мужества укоротить ненасытные аппетиты олигархов, страна действительно начнет понемногу меняться. Если же не удастся это сделать, то он станет, как его предшественники, а с Украины из-за разочарования уедут еще больше людей.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на правду":

       

      blog_ava
      Стыдно за президента, – Сенцов о скандале с Зеленским в Золотом
      сегодня
      1090
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Видеоблоги Новости политики "Слуг народа" проверят на полиграфе Слуга народа Игорь Коломойский Приватбанк Взятка
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе
      сегодня , 15:00 Конфлікт між Зеленським та Коломойським: до чого це призведе
      Дмитро Гнап 145
      Схема "Гладковський – Павловський – Полторак": як чиновники зробили бізнес на армії
      сегодня , 14:00 Схема "Гладковський – Павловський – Полторак": як чиновники зробили бізнес на армії
      Сергій Лещенко 182
      Украинка Ярослава Магучих признана лучшей юной спортсменкой Европы
      сегодня , 13:07 Украинка Ярослава Магучих признана лучшей юной спортсменкой Европы
      Ігор Саджениця 99
      Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются
      сегодня , 12:01 Королева и верные слуги, или Как в Луганске на работу устраиваются
      Ольга Черненко 766
      Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      сегодня , 08:40 Викривачі корупції: чи можна купити відповідальність?
      Ярослав Гришин 244
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук