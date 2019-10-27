Может перерасти в настоящую войну, – Гнап о ссоре Коломойского с Зеленским

Между Владимиром Зеленским и Игорем Коломойским произошел первый конфликт. А все из-за части депутатов от "Слуги народа", что не поддержали в парламентском комитете законопроект, который ликвидирует так называемые площадки-посредники в сфере оценки недвижимости.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап. По его словам, чтобы вынести законопроект в зал Верховной Рады на голосование не хватило голосов нардепов, которых неформально называют "группой Коломойского". За это они якобы могли получить взятки по 30 тысяч долларов каждый.

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Он отметил, что глубинный конфликт между Зеленским и Коломойским "отныне может перерасти в настоящую войну. Войну, от которой места мало будет всем, всей стране".

Невероятное возмущение Зеленского выходкой депутатов группы Коломойского можно объяснить двумя вещами:

Эта ситуация – это серьезный удар по монолитности фракции "Слуга народа" и фактический раскол в ней. Поэтому, теперь, оказывается, что никакой фракционной дисциплины больше нет. И политические решения принимаются не централизованно, а, как минимум, в двух местах. Решения некоторыми народными избранниками могут приниматься не по политическим, а, скажем, по финансовым соображениям. Потому что, если депутаты "Слуги народа" начали продаваться и брать взятки за голосование, то можно считать месяцы, когда и рейтинг партии, и доверие к президенту скатятся на уровень его предшественников.

"Это хорошо понимают у Зеленского, который много раз подчеркивал, что он не такой как большинство продажных украинских политиков. И именно сейчас президенту важно остановить сползание своей партии в пропасть политической коррупции. Поскольку эта напасть может распространяться в Верховной Раде быстрее гриппа", – пояснил Гнап.

Журналист также добавил, что помимо борьбы с Коломойским за влияние в собственной фракции, Зеленский еще и сделал персональный выпад в сторону олигарха.

Руководство Офиса Президента в тот же день провело экстренную встречу с послами "большой семерки", публично заверив их, что реприватизации "Приватбанка" не будет. А, значит, Коломойский может и не мечтать вернуть банк себе. Более того, как эмоционально заявили в команде Зеленского послам, пусть какие-бы решения не приняли суды в пользу Коломойского, все равно, государство банк ему не вернет,

– вспомнил он.

Гнап добавил, если у Зеленского хватит мужества укоротить ненасытные аппетиты олигархов, страна действительно начнет понемногу меняться. Если же не удастся это сделать, то он станет, как его предшественники, а с Украины из-за разочарования уедут еще больше людей.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на правду":