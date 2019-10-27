Друг, прошлое прошло, – Зеленский рассказал, чего ждет от Коломойского
Владимир Зеленский не боится обидеть Игоря Коломойского – от него он не получает и не получал никаких советов. Вместе с тем президент ждет от олигарха денег на социальные проекты.
Привилегий Коломойскому он тоже не даст, об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью The New Yorker.
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Так, глава государства будет требовать от Коломойского тратить большую часть своих денег на социальные и инфраструктурные проекты, как он это делает с другими олигархами.
Так, Ринат Ахметов купил 200 автомобилей скорой помощи, а Виктор Пинчук – квартиры освобожденным из русского плена морякам и политзаключенным. Зеленский отметил, что об этом говорил с каждым из них.
Слушай, друг, прошлое прошло... время отдать большую часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса,
– цитирует издание его слова.
Президент подчеркивает, что не боится из-за этого обидеть Коломойского или потерять поддержку телеканала "1+1".
"Если после этого канал будет настроен против меня – ну что ж, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", – подчеркнул Зеленский.
Взаимоотношения Зеленского и Коломойского: что нужно знать
- Владимиру Зеленскому постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского еще во время предвыборной кампании. Глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1+1".
- Окружение нынешнего президента утверждает, что олигарх не имеет на него никакого влияния. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.
- Владимир Зеленский встретился с Игорем Коломойским 10 сентября во время форума "Диалог с бизнесом".
- Кроме Зеленского, на встрече с Коломойским присутствовал председатель ОПГ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, помощник президента Сергей Шефир и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
- В Офисе Президента заявили, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление Донбасса.
- Поэтому, вполне вероятно, что именно эти темы украинский лидер поднимал на встрече с олигархом Коломойским.