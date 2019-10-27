Друг, прошлое прошло, – Зеленский рассказал, чего ждет от Коломойского

Владимир Зеленский не боится обидеть Игоря Коломойского – от него он не получает и не получал никаких советов. Вместе с тем президент ждет от олигарха денег на социальные проекты.

Привилегий Коломойскому он тоже не даст, об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью The New Yorker.

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Так, глава государства будет требовать от Коломойского тратить большую часть своих денег на социальные и инфраструктурные проекты, как он это делает с другими олигархами.

Так, Ринат Ахметов купил 200 автомобилей скорой помощи, а Виктор Пинчук – квартиры освобожденным из русского плена морякам и политзаключенным. Зеленский отметил, что об этом говорил с каждым из них.

Слушай, друг, прошлое прошло... время отдать большую часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса,

– цитирует издание его слова.

Президент подчеркивает, что не боится из-за этого обидеть Коломойского или потерять поддержку телеканала "1+1".

"Если после этого канал будет настроен против меня – ну что ж, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", – подчеркнул Зеленский.

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