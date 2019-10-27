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      Друг, прошлое прошло, – Зеленский рассказал, чего ждет от Коломойского

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      Я не боюсь обидеть Коломойского, – Зеленский
      Я не боюсь обидеть Коломойского, – Зеленский / Getty images

      Владимир Зеленский не боится обидеть Игоря Коломойского – от него он не получает и не получал никаких советов. Вместе с тем президент ждет от олигарха денег на социальные проекты.

      Привилегий Коломойскому он тоже не даст, об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью The New Yorker.

      Это интересно: Может перерасти в настоящую войну, – Гнап о ссоре Коломойского с Зеленским

      Так, глава государства будет требовать от Коломойского тратить большую часть своих денег на социальные и инфраструктурные проекты, как он это делает с другими олигархами.

      Так, Ринат Ахметов купил 200 автомобилей скорой помощи, а Виктор Пинчук – квартиры освобожденным из русского плена морякам и политзаключенным. Зеленский отметил, что об этом говорил с каждым из них.

      Слушай, друг, прошлое прошло... время отдать большую часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса,
      – цитирует издание его слова.

      Президент подчеркивает, что не боится из-за этого обидеть Коломойского или потерять поддержку телеканала "1+1".

      "Если после этого канал будет настроен против меня – ну что ж, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", – подчеркнул Зеленский.

      Взаимоотношения Зеленского и Коломойского: что нужно знать

      • Владимиру Зеленскому постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского еще во время предвыборной кампании. Глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1+1".
      • Окружение нынешнего президента утверждает, что олигарх не имеет на него никакого влияния. Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать.
      • Владимир Зеленский встретился с Игорем Коломойским 10 сентября во время форума "Диалог с бизнесом".
      • Кроме Зеленского, на встрече с Коломойским присутствовал председатель ОПГ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, помощник президента Сергей Шефир и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
      • В Офисе Президента заявили, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление Донбасса.
      • Поэтому, вполне вероятно, что именно эти темы украинский лидер поднимал на встрече с олигархом Коломойским.

      blog_ava
      Может перерасти в настоящую войну, – Гнап о ссоре Коломойского с Зеленским
      сегодня
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Президент Украины Игорь Коломойский
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