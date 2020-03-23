Украина не признает "выборы" в оккупированной Россией Абхазии – МИД

Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение так называемых выборов президента на оккупированной территории Абхазии в Грузии, которые состоялись 22 марта.

Організація таких "виборів" є звичної практикою для Російської Федерації – йдеться в заяві МЗС.

Читайте також Росія здійснила масштабну кібератаку проти Грузії: що відомо

У відомстві наголосили, що Україна не визнає ці "вибори", оскільки вони проводяться під контролем країни-агресора, суперечать міжнародному праву і не мають жодних правових наслідків. Окрім того, там додали, що ці дії спрямовані і на загострення безпекової ситуації в регіоні Чорного моря.

Організація незаконних "виборів" на окупованих територіях є звичною практикою Російської Федерації у її спробах легітимізувати наслідки агресії проти суверенних держав. Чітка позиція міжнародного співтовариства у відповідь на ці спроби свідчить про марність зусиль держави-агресора,

– підкреслили в МЗС.

І додали, що Україна незмінно підтримує суверенітет Грузії і закликає Росію виконати усі положення Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.

Що відомо про Абхазію та Південну ОсетіюЦе грузинські регіони, окуповані Росією та визнані "незалежними республіками". У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави і згодом визнала їх незалежність.



Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв'язки з Росією. Україна вважає ці регіони територією Грузії.



За два місяці після відставки поперенього очільника Рауля Хаджимби, 22 березня, в сепаратистському регіоні Абхазія відбулися так звані вибори "президента".