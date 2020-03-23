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      Україна не визнає "вибори" в окупованій Росією Абхазії – МЗС

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      Україна засуджує так звані вибори в Абхазії / Elena Zavodskaya, RFL/RL

      Міністерство закордонних справ Україн засуджує проведення так званих виборів президента на окупованій території Абхазії в Грузії, які відбулися 22 березня.

      Організація таких "виборів" є звичної практикою для Російської Федерації – йдеться в заяві МЗС

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      У відомстві наголосили, що Україна не визнає ці "вибори", оскільки вони проводяться під контролем країни-агресора, суперечать міжнародному праву і не мають жодних правових наслідків. Окрім того, там додали, що ці дії спрямовані і на загострення безпекової ситуації в регіоні Чорного моря.

      Організація незаконних "виборів" на окупованих територіях є звичною практикою Російської Федерації у її спробах легітимізувати наслідки агресії проти суверенних держав. Чітка позиція міжнародного співтовариства у відповідь на ці спроби свідчить про марність зусиль держави-агресора,
      – підкреслили в МЗС.

      І додали, що Україна незмінно підтримує суверенітет Грузії і закликає Росію виконати усі положення Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.

      Що відомо про Абхазію та Південну ОсетіюЦе грузинські регіони, окуповані Росією та визнані "незалежними республіками". У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави і згодом визнала їх незалежність.

      Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, а після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв'язки з Росією. Україна вважає ці регіони територією Грузії.

      За два місяці після відставки поперенього очільника Рауля Хаджимби, 22 березня, в сепаратистському регіоні Абхазія відбулися так звані вибори "президента".

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: МЗС України Новини Росії Новини Грузії Абхазія Новини політики
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