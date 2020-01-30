Украина не просила Россию о встрече Зеленского и Путина, – Ермак

Украинская сторона не посылала никаких запросов Кремлю о встрече президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина в Израиле. Поэтому никакой встречи глав государств там не было.

Об этом рассказал помощник украинского президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает "Украинская правда". По его словам, заявление помощника Путина Юрия Ушакова о якобы просьбе Украины о встрече, является неправдивым.

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Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ, какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было,

– отметил Ермак.

22 января помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский просил о встрече с Владимиром Путиным во время визита в Израиль. Кремль якобы не отказывал во встрече, но отметил невозможность провести ее из-за графика Путина.

Ермак также рассказал, что Зеленский передал места украинской делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста не из-за Путина, который там выступал. По словам Ермака, тема Холокоста близка президенту и его растрогало, что люди, которые пережили эту трагедию, не могли попасть на Форум.

Почему говорили о вероятной встрече Зеленского и Путина в Израиле: