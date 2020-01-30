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      Украина не просила Россию о встрече Зеленского и Путина, – Ермак

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      Ермак обвинил России во лжи из-за заявлений о встрече Путина и Зеленского / pravda.com.ua

      Украинская сторона не посылала никаких запросов Кремлю о встрече президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина в Израиле. Поэтому никакой встречи глав государств там не было.

      Об этом рассказал помощник украинского президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает "Украинская правда". По его словам, заявление помощника Путина Юрия Ушакова о якобы просьбе Украины о встрече, является неправдивым.

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      Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ, какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было,
      – отметил Ермак.

      22 января помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский просил о встрече с Владимиром Путиным во время визита в Израиль. Кремль якобы не отказывал во встрече, но отметил невозможность провести ее из-за графика Путина.

      Ермак также рассказал, что Зеленский передал места украинской делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста не из-за Путина, который там выступал. По словам Ермака, тема Холокоста близка президенту и его растрогало, что люди, которые пережили эту трагедию, не могли попасть на Форум.

      Почему говорили о вероятной встрече Зеленского и Путина в Израиле:

      • 23 января президент Владимир Зеленский совершил визит в Израиль, где должен был посетить форум памяти Холокоста. Участие в мероприятии приняли более 60 делегаций из разных стран. Он посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
      • Однако в последний момент украинский лидер решил не посещать мероприятие. Он "отдал свое место и места делегации" тем, кто пережил эту страшную трагедию".
      • Мероприятие посетил также президент РФ Владимир Путин. В Кремле заявили, что именно там могла состояться короткая встреча украинского и российского лидеров, если бы Зеленский пришел.
      • Сам Зеленский впоследствии подтвердил, что рассматривал возможность встречи с Путиным. На ней он хотел обсудить только вопрос дальнейшего освобождения пленных.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Голокост Президент Украины Новости Израиля Андрей Ермак
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