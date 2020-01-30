Украина не просила Россию о встрече Зеленского и Путина, – Ермак
Украинская сторона не посылала никаких запросов Кремлю о встрече президента Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина в Израиле. Поэтому никакой встречи глав государств там не было.
Об этом рассказал помощник украинского президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает "Украинская правда". По его словам, заявление помощника Путина Юрия Ушакова о якобы просьбе Украины о встрече, является неправдивым.
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Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ, какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было,
– отметил Ермак.
22 января помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский просил о встрече с Владимиром Путиным во время визита в Израиль. Кремль якобы не отказывал во встрече, но отметил невозможность провести ее из-за графика Путина.
Ермак также рассказал, что Зеленский передал места украинской делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста не из-за Путина, который там выступал. По словам Ермака, тема Холокоста близка президенту и его растрогало, что люди, которые пережили эту трагедию, не могли попасть на Форум.
Почему говорили о вероятной встрече Зеленского и Путина в Израиле:
- 23 января президент Владимир Зеленский совершил визит в Израиль, где должен был посетить форум памяти Холокоста. Участие в мероприятии приняли более 60 делегаций из разных стран. Он посвящен 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
- Однако в последний момент украинский лидер решил не посещать мероприятие. Он "отдал свое место и места делегации" тем, кто пережил эту страшную трагедию".
- Мероприятие посетил также президент РФ Владимир Путин. В Кремле заявили, что именно там могла состояться короткая встреча украинского и российского лидеров, если бы Зеленский пришел.
- Сам Зеленский впоследствии подтвердил, что рассматривал возможность встречи с Путиным. На ней он хотел обсудить только вопрос дальнейшего освобождения пленных.