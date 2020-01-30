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      Україна не просила Росію про зустріч Зеленського і Путіна, – Єрмак

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      Єрмак звинуватив Росії у брехні через заяви щодо зустрічі Путіна і Зеленського / pravda.com.ua

      Українська сторона не надсилала жодних запитів Кремлю про зустріч президента Володимира Зеленського і його російського колеги Володимира Путіна в Ізраїлі. Тому ніякої зустрічі глав держав там не було.

      Про це розповів помічник українського президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами відзначив, передає "Українська правда". За його словами, заява помічника Путіна Юрія Ушакова про нібито прохання України щодо зустрічі, є неправдивою.

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      Ніякої зустрічі із Путіним в Ізраїлі не було. Все, що розповсюджувалося у ЗМІ, якісь заяви Ушакова, не відповідають дійсності. Ніяких запитів про зустріч не було,
      – наголосив Єрмак.

      22 січня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що український президент Володимир Зеленський просив про зустріч із Володимиром Путіним під час візиту до Ізраїлю. Кремль нібито не відмовляв у зустрічі, але наголосив на неможливісті провести її через графік Путіна.

      Єрмак також розповів, що Зеленський передав місця української делегації на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту не через Путіна, який там виступав. За словами Єрмака, тема Голокосту близька президенту і його розчулило, що люди, які пережили цю трагедію, не могли потрапити на Форум.

      Чому говорили про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі:

      • 23 січня президент Володимир Зеленський здійснив візит до Ізраїлю, де мав відвідати форум пам’яті Голокосту. Участь у заході взяли понад 60 делегацій з різних країн. Він присвячений 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц (Освенцім). 
      • Однак в останній момент український лідер вирішив не відвідувати захід. Він "віддав своє місце та місця делегації" тим, хто пережив цю страшну трагедію". 
      • Захід відвідав також президент РФ Володимир Путін. У Кремлі заявили, що саме там могла відбутися коротка зустріч українського та російського лідерів, якби Зеленський прийшов.
      • Сам Зеленський згодом підтвердив, що розглядав можливість зустрічі з Путіним. На ній він хотів обговорити лише питання подальшого звільнення полонених. 
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Андрій Єрмак Новини Ізраїля Україна – Росія Президент України Голокост
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