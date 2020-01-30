Україна не просила Росію про зустріч Зеленського і Путіна, – Єрмак

Українська сторона не надсилала жодних запитів Кремлю про зустріч президента Володимира Зеленського і його російського колеги Володимира Путіна в Ізраїлі. Тому ніякої зустрічі глав держав там не було.

Про це розповів помічник українського президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами відзначив, передає "Українська правда". За його словами, заява помічника Путіна Юрія Ушакова про нібито прохання України щодо зустрічі, є неправдивою.

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Ніякої зустрічі із Путіним в Ізраїлі не було. Все, що розповсюджувалося у ЗМІ, якісь заяви Ушакова, не відповідають дійсності. Ніяких запитів про зустріч не було,

– наголосив Єрмак.

22 січня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що український президент Володимир Зеленський просив про зустріч із Володимиром Путіним під час візиту до Ізраїлю. Кремль нібито не відмовляв у зустрічі, але наголосив на неможливісті провести її через графік Путіна.

Єрмак також розповів, що Зеленський передав місця української делегації на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту не через Путіна, який там виступав. За словами Єрмака, тема Голокосту близька президенту і його розчулило, що люди, які пережили цю трагедію, не могли потрапити на Форум.

Чому говорили про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна в Ізраїлі: