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      Зустрічі Путіна з Зеленським до нормандського формату не буде

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      Зустріч Путіна і Зеленського відбудеться у квітні 2020 / Getty Images

      Планів про зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського до чергового саміту в нормандському форматі поки що немає. Нормандська зустріч запланована на квітень у Берліні.

      "Зараз якихось планів щодо цього немає",– сказав прессекретар російського президента Дмитро Пєсков на брифінгу 24 січня.

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      Він зазначив при цьому, що між президентами налагоджений досить конструктивний робочий контакт.

      Якщо вони вважатимуть за необхідне, вони в будь-який момент зможуть домовитися про це (зустріч),
      – додав речник Путіна.

      Зазначимо, що днями Зеленський і Путін перебували з робочими візитами в Ізраїлі. Тож була велика ймовірність принаймні короткої зустрічі президентів. На ній український лідер планував обговорити лише питання подальшого звільнення полонених. Проте зустріч так і не відбулася.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Зеленський Володимир Путін Нормандський формат
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