Зустрічі Путіна з Зеленським до нормандського формату не буде

Планів про зустріч президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського до чергового саміту в нормандському форматі поки що немає. Нормандська зустріч запланована на квітень у Берліні.

"Зараз якихось планів щодо цього немає",– сказав прессекретар російського президента Дмитро Пєсков на брифінгу 24 січня.

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Він зазначив при цьому, що між президентами налагоджений досить конструктивний робочий контакт.

Якщо вони вважатимуть за необхідне, вони в будь-який момент зможуть домовитися про це (зустріч),

– додав речник Путіна.

Зазначимо, що днями Зеленський і Путін перебували з робочими візитами в Ізраїлі. Тож була велика ймовірність принаймні короткої зустрічі президентів. На ній український лідер планував обговорити лише питання подальшого звільнення полонених. Проте зустріч так і не відбулася.