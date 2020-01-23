Чому Зеленський не зустрівся з Путіним у Ізраїлі: версія Кремля

У Кремлі заявили, що жодного контакту між Президентом України Володимиром Зеленським і господарем Кремля Володимиром Путіним 23 січня не було. І цілком імовірно, що вже не буде. Зауважимо, що обидвоє з візитами зараз перебувають у Ізраїлі.

Як розповів речник російського президента Дмитро Пєсков, річ у тім, що Зеленський у останній момент скасував свій приїзд на Світовий форум Голокосту. Натомість російський президент був на ньому присутнім, пише ТАСС.

Зверніть увагу! Пропагандисти спробували поставити питання Зеленському в Давосі: що їм відповів гарант – відео

Тому, за його словами, була велика ймовірність принаймні короткої зустрічі російського та українського президентів, але вона так і не відбулася.

Додамо, що Путін вже виїхав із Єрусалиму, до проходив форум, у Вифлеєм. Тут наразі тривають його перемовини з президентом частково визнаної Палестини Махмудом Аббасом, пишуть російські ЗМІ.

Цілком імовірно, що це буде останній захід на 23 січня для Путіна в Ізраїлі. Раніше була інформація, що увечері він має вилетіти назад у Росію.