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      Чому Зеленський не зустрівся з Путіним у Ізраїлі: версія Кремля

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      Володимир Путін і Володимир Зеленський / Соцмережі

      У Кремлі заявили, що жодного контакту між Президентом України Володимиром Зеленським і господарем Кремля Володимиром Путіним 23 січня не було. І цілком імовірно, що вже не буде. Зауважимо, що обидвоє з візитами зараз перебувають у Ізраїлі.

      Як розповів речник російського президента Дмитро Пєсков, річ у тім, що Зеленський у останній момент скасував свій приїзд на Світовий форум Голокосту. Натомість російський президент був на ньому присутнім, пише ТАСС.

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      Тому, за його словами, була велика ймовірність принаймні короткої зустрічі російського та українського президентів, але вона так і не відбулася.

      Додамо, що Путін вже виїхав із Єрусалиму, до проходив форум, у Вифлеєм. Тут наразі тривають його перемовини з президентом частково визнаної Палестини Махмудом Аббасом, пишуть російські ЗМІ.

      Цілком імовірно, що це буде останній захід на 23 січня для Путіна в Ізраїлі. Раніше була інформація, що увечері він має вилетіти назад у Росію. 

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      Теги: Новини України Новини політики Президент України Новини Росії Україна – Росія Закордонні візити Зеленського Володимир Путін Володимир Зеленський
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