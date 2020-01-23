Почему Зеленский не встретился с Путиным в Израиле: версия Кремля

В Кремле заявили, что никакого контакта между Президентом Украины Владимиром Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным 23 января не было. И вполне вероятно, что уже не будет. Заметим, что оба с визитами сейчас находятся в Израиле.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, дело в том, что Зеленский в последний момент отменил свой приезд на Всемирный форум Холокоста. А вот российский президент на нем присутствовал, пишет ТАСС.

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Поэтому, по его словам, была большая вероятность по крайней мере короткой встречи российского и украинского президентов, но она так и не состоялась.

Добавим, что Путин уже выехал из Иерусалима где проходил форум, в Вифлеем. И в ближайшее время должен вернуться обратно в Россию, пишут российские СМИ. Здесь сейчас идут его переговоры с президентом частично признанной Палестины Махмудом Аббасом, пишут российские СМИ.

Вполне вероятно, что это будет последнее мероприятие на 23 января для Путина в Израиле. Ранее была информация, что вечером он должен вылететь обратно в Россию.

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Почему Зеленский отменил свой визит на Всемирный форум Холокоста

В рамках своего визита в Израиль украинский президент Владимир Зеленский среди прочего сначала планировал посетить и форум памяти Холокоста. Это мероприятие посвящено 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). И его должны были посетить более 60 делегаций из разных стран.

Правда, в последний момент Зеленский передумал. Как объяснил гарант, свое и место украинской делегации он решил передать тем, "кто пережил эту страшную трагедию". В то же время он сослался на прессу, добавив, что так же поступили некоторые министры израильского правительства.

Считаю, что это правильно. К тому же, это никоим образом не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века со стороны делегации Украины. Будем принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи. Но на главное мероприятие должны попасть те, кто этого больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить,

– сказал Зеленский.

Пока что в Израиле украинский президент посетил только Стену плача. Примечательно, что здесь он появился в традиционном головном уборе евреев – кипе. У Стены плача украинский президент присоединился к молитве за мир в Украине.

В целом у Зеленского в Израиле запланированы встречи с:

президентом страны Реувином Ривлином,

премьер-министром Биньямином Нетаньяху,

спикером Кнессета (парламент в Израиле) Юлием Эдельштейном.

Пока что не было информации, что по крайней мере какая-то из них будет отменена.

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Что известно о встрече Зеленского и Путина в Израиле

Накануне российские СМИ обнародовали информацию, что вторая встреча Путина и Зеленского пройдет в Израиле, куда лидеры Украины и России прибыли с визитами. Впоследствии в Офисе Президента отметили, что их встреча не запланирована в рамках визита Зеленского. Правда, ее вероятность в ведомстве все же не отвергли. В ОПУ добавили, если бы они все же встретились, украинский президент хотел бы обсудить только вопрос дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

В Кремле, в свою очередь, утверждают, что запрос на встречу Зеленского и Путина подавал официальный Киев. Также здесь предположили, если все же Путин и Зенський встретились бы, их встреча, скорее всего, была бы недолгой, так сказать "на ногах".

Сам Зеленский, находясь в Давосе, отметил, что возможность встречи они рассматривали.

Встреча с Путиным вполне вероятна. В частности, потому, что есть много тем, которые следовало бы обсудить. Например, вопрос пленных, украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность – обсудим это,

– рассказывал он.

В то же время гарант подчеркнул, что в течение ближайших двух дней в Израиле у него запланированы и много других встреч.

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