20:29
23 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Унитазные российские шпионы. Кадыров "врывается" в правоохранительную систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:08, 22 января
      Вести.UA: Кива "отгреб" по полной. Нашествие волков в украинских судах
      Вєсті.UA
      21:00, 22 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Почему Зеленский не встретился с Путиным в Израиле: версия Кремля

      533 Читати новину українською
      Владимир Путин и Владимир Зеленский / Соцсети

      В Кремле заявили, что никакого контакта между Президентом Украины Владимиром Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным 23 января не было. И вполне вероятно, что уже не будет. Заметим, что оба с визитами сейчас находятся в Израиле.

      Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, дело в том, что Зеленский в последний момент отменил свой приезд на Всемирный форум Холокоста. А вот российский президент на нем присутствовал, пишет ТАСС.

      Важно! Уже начали переговоры с Россией, – Зеленский о новом обмене пленными


      Поэтому, по его словам, была большая вероятность по крайней мере короткой встречи российского и украинского президентов, но она так и не состоялась.

      Добавим, что Путин уже выехал из Иерусалима где проходил форум, в Вифлеем. И в ближайшее время должен вернуться обратно в Россию, пишут российские СМИ. Здесь сейчас идут его переговоры с президентом частично признанной Палестины Махмудом Аббасом, пишут российские СМИ.

      Вполне вероятно, что это будет последнее мероприятие на 23 января для Путина в Израиле. Ранее была информация, что вечером он должен вылететь обратно в Россию.

      Обратите внимание! Пропагандисты попытались поставить вопрос Зеленскому в Давосе: что им ответил гарант – видео

      Почему Зеленский отменил свой визит на Всемирный форум Холокоста

      В рамках своего визита в Израиль украинский президент Владимир Зеленский среди прочего сначала планировал посетить и форум памяти Холокоста. Это мероприятие посвящено 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). И его должны были посетить более 60 делегаций из разных стран.

      Правда, в последний момент Зеленский передумал. Как объяснил гарант, свое и место украинской делегации он решил передать тем, "кто пережил эту страшную трагедию". В то же время он сослался на прессу, добавив, что так же поступили некоторые министры израильского правительства.

      Считаю, что это правильно. К тому же, это никоим образом не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века со стороны делегации Украины. Будем принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи. Но на главное мероприятие должны попасть те, кто этого больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить,
      – сказал Зеленский.

      Пока что в Израиле украинский президент посетил только Стену плача. Примечательно, что здесь он появился в традиционном головном уборе евреев – кипе. У Стены плача украинский президент присоединился к молитве за мир в Украине.

      В целом у Зеленского в Израиле запланированы встречи с:

      • президентом страны Реувином Ривлином,
      • премьер-министром Биньямином Нетаньяху,
      • спикером Кнессета (парламент в Израиле) Юлием Эдельштейном.

      Пока что не было информации, что по крайней мере какая-то из них будет отменена.

      Советуем ознакомиться! Торжества ко дню освобождения Освенцима: почему Путин должен молчать, но не Зеленский

      Что известно о встрече Зеленского и Путина в Израиле

      Накануне российские СМИ обнародовали информацию, что вторая встреча Путина и Зеленского пройдет в Израиле, куда лидеры Украины и России прибыли с визитами. Впоследствии в Офисе Президента отметили, что их встреча не запланирована в рамках визита Зеленского. Правда, ее вероятность в ведомстве все же не отвергли. В ОПУ добавили, если бы они все же встретились, украинский президент хотел бы обсудить только вопрос дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

      В Кремле, в свою очередь, утверждают, что запрос на встречу Зеленского и Путина подавал официальный Киев. Также здесь предположили, если все же Путин и Зенський встретились бы, их встреча, скорее всего, была бы недолгой, так сказать "на ногах".

      Сам Зеленский, находясь в Давосе, отметил, что возможность встречи они рассматривали.

      Встреча с Путиным вполне вероятна. В частности, потому, что есть много тем, которые следовало бы обсудить. Например, вопрос пленных, украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность – обсудим это,
      – рассказывал он.

      В то же время гарант подчеркнул, что в течение ближайших двух дней в Израиле у него запланированы и много других встреч.

      Интересно! Украина объявили войну: Климкин отреагировал на изменение Конституции России

       

      В Украине заканчивается регистрация на пробное ВНО-2020: цены и даты экзаменов
      сегодня
      5064
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости России Президент Украины Зарубежные визиты Зеленского Владимир Зеленский Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Украинцы в Давосе: зачем?
      Блоги 121
      сегодня , 17:01 Фабрики "русских людей": почему Путин заложник своего прошлого
      Павло Казарін 176
      14 января , 18:25 Декоративные электрические камины: их виды и преимущества – фото
      Ростислав Струтинський 247
      19 января , 19:47 Битва поколений: самый старший и самый молодой чемпионы мира по покеру
      197
      сегодня , 17:00 Торжество ко дню освобождения Освенцима: почему Путин должен молчать, но не Зеленский
      Блоги 4330
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук