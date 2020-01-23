Пропагандисти спробували поставити питання Зеленському в Давосі: що їм відповів гарант – відео

На полях Міжнародного економічного форуму, що зараз проходить у швейцарському Давосі, пропагандисти Кремля вкотре захотіли поспілкуватися з українським президентом Володимиром Зеленським. Цього разу розмова між ними вийшла не вельми тривалою. Зауважимо, гарант відповідав їм російською мовою.

Відео одного з фрагментів спілкування пропагандистів із Зеленським виклала у своєму телеграм-каналі відома прокремлівська журналістка Ольга Скабеєва. За її словами, зловити Зеленського було непросто, і це начебто вдалося лише їхній знімальній групі.

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Хочемо, чесно. Як тільки домовимося... У нас є два треки. Ми говоримо в нормандському форматі та окремо з Російською Федерацією,

– так президент відповів на питання Скабеєвої про обмін полоненими, який готується.

Також український президент повідомив росіянам, що наприкінці січня в Києві проведе зустріч із держсекретарем США Майком Помпео. Він зауважив, що у них буде багато тем для обговорення, зокрема енергетика, економічні питання тощо, передає "Обозреватель".

Наостанок Скабеєва спробувала запитати Зеленського, чи поїде він у Москву 9 травня, коли у Росії відзначатимуть перемогу СРСР над нацистською Німеччиною. На таке провокативне питання Зеленський не став відповідати, а промовчав і лише посміхнувся.

Скабеєва спробувала поставити запитання Зеленському про візит до Москви 9 травня: відео

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Що відомо про поперені контакти Зеленського з російськими пропагандистами

Зауважимо, що російські пропагандисти постійно намагаються дістати Зеленського, коли той виїжджає за кордон. Почалося все, що до того, як він офіційно вступив на посаду президента. Зокрема, наприкінці квітня так звані журналісти вислідили чинного гаранта під готелем у Туреччині, але той наголосив, що буде лише говорити з народом України, а не з ними. Потім пропагандисти спробували взяти у нього інтерв’ю, але в Офісі Президента відповіли відмовою, аргументуючи це насиченим графіком Зеленського.

Останнє спілкування між Зеленським і пропагандистами відбулося у Парижі під час нормандського саміту. Опісля останні навіть виклали відповідне відео та заявили, що це "перше за 6 років повноцінне нормальне спілкування президента України з російськими журналістами".

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Хто з українських політиків усе ж поговорив із пропагандистами в Давосі

Хоча Зеленський неохоче та скупо дав коментар пропагандистам, проте досить об’ємно поспілкувався з ними очільник пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зокрема, він відповів, чи існує силовий план звільнення Донбасу. Також політик наголосив на необхідності "сконцентруватися на повному припиненні вогню з обох сторін" на Донбасі, що має стати "найсильнішим сигналом за останні п’ять років".

У нас всі зусилля останніх шести місяців спрямовано на винятково мирне врегулювання. Водночас ми всі повинні розуміти, що там стріляють кожен день, там кожен день з обох сторін гинуть люди. Тому це такий мікс ситуацій військової та миротворчих зусиль. Тому будемо робити все від нас залежне на політичному рівні, аби припинити передусім вогонь і потім напрацювати спільні кроки щодо стабілізації ситації,

– зауважив Арахамія.

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі? Ця подія щороку збирає вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом. Цього року форум триватиме з 21 по 24 січня. Очікують, що на нього завітають 3000 лідерів з 117 країн. Серед запрошених гостей, зокрема, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент України Володимир Зеленський. Також на форум поїхала велика делегація з України.