Зеленський дав відкоша пропагандистам Кремля

Президент України Володимир Зеленський відмовив у інтерв’ю прокремлівським пропагандистам з інформаційної агенції "РИА Новости". Аргументували цей крок в Офісі Президидента зайнятістю гаранта.

Як переконує сам ресурс, вони відправили запит про інтерв’ю до Офісу Президента ще на початку липня. Так звані журналісти начебто просили, аби Зеленський відповів на їхні питання у будь-якому форматі.

Зверніть увагу! Україна пропонує обміняти Вишинського на Сенцова: Росія зухвало відповіла



Запит "РИА Новости" щодо інтерв'ю з Зеленським

За їхніми словами, вони хотіли поговорити про майбутнє російсько-українських взаємин та долі осіб, яких утримують як у Росії, так і в Україні, зокрема й щодо колишнього керівника української філії агенції "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського. Зауважимо, що останнього офіційний Київ звинувачує у державній зраді. Нещодавно його суд залишив під вартою до 19 вересня.

Офіс президента України є вдячним за ваш запит. На жаль, у зв'язку з насиченим графіком президента Володимира Зеленського запланувати інтерв'ю поки не можливо,

– відповіли в ОПУ на запит пропагандистів.

До слова, з усіх російських ЗМІ Зеленський дав лише невеликий коментар виданню "Коммерсантъ", яке вважають одним із небагатьох незалежних у Росії. Щоправда, власник ресурсу, мільярдер Алішер Усманов, може похвалитися непоганими взаємини з господарем Кремля Володимиром Путіним.

цікаво! Зустріч Зеленського з Варфоломієм: охоронці "відсунули" журналістку з Росії – фото та відео

Володимир Зеленський уже не вперше ставить на місце російських пропагандистів. Зокрема, наприкінці квітня одразу після перемоги у другому турі президентських виборів чинний гарант два дні відпочивав у Туреччині, і весь цей час його переслідували посіпаки Путіна, ставлячи провокативні питання.

На мене чекає народ України, який мене обирав. Можна я буду говорити з народом України?!"

– не витримав і відповів одного разу їм Зеленський.

Однак пропагандисти не зупинилися та почали неодноразово повторювати: "Ми – російська преса. Поговоріть з російською пресою!". На це чинний український президент зазначив: "Я не починаю спілкування з брехні".