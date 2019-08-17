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      Зеленський дав відкоша пропагандистам Кремля

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський відмовив у інтерв’ю прокремлівським пропагандистам з інформаційної агенції "РИА Новости". Аргументували цей крок в Офісі Президидента зайнятістю гаранта.

      Як переконує сам ресурс, вони відправили запит про інтерв’ю до Офісу Президента ще на початку липня. Так звані журналісти начебто просили, аби Зеленський відповів на їхні питання у будь-якому форматі.

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      РИА Новости, Зеленський, інтерв'ю, Росія, пропаганда
      Запит "РИА Новости" щодо інтерв'ю з Зеленським 

      За їхніми словами, вони хотіли поговорити про майбутнє російсько-українських взаємин та долі осіб, яких утримують як у Росії, так і в Україні, зокрема й щодо колишнього керівника української філії агенції "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського. Зауважимо, що останнього офіційний Київ звинувачує у державній зраді. Нещодавно його суд залишив під вартою до 19 вересня.

      Офіс президента України є вдячним за ваш запит. На жаль, у зв'язку з насиченим графіком президента Володимира Зеленського запланувати інтерв'ю поки не можливо,
      – відповіли в ОПУ на запит пропагандистів.

      До слова, з усіх російських ЗМІ Зеленський дав лише невеликий коментар виданню "Коммерсантъ", яке вважають одним із небагатьох незалежних у Росії. Щоправда, власник ресурсу, мільярдер Алішер Усманов, може похвалитися непоганими взаємини з господарем Кремля Володимиром Путіним.

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      Володимир Зеленський уже не вперше ставить на місце російських пропагандистів. Зокрема, наприкінці квітня одразу після перемоги у другому турі президентських виборів чинний гарант два дні відпочивав у Туреччині, і весь цей час його переслідували посіпаки Путіна, ставлячи провокативні питання.

      На мене чекає народ України, який мене обирав. Можна я буду говорити з народом України?!"
      – не витримав і відповів одного разу їм Зеленський.

      Однак пропагандисти не зупинилися та почали неодноразово повторювати: "Ми – російська преса. Поговоріть з російською пресою!". На це чинний український президент зазначив: "Я не починаю спілкування з брехні".

      чому нормальні люди не хочуть давати коментарі пропагандситам кремля:
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Україна – Росія Новини Росії Президент України Офіс Президента Володимир Зеленський
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