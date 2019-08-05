Пропагандисти "Росія 1" осоромились через мітинги у Москві і мера міста

Пропагандистський телеканал "Росія 1" випустив в ефір старий коментар мера Москви Сергія Собяніна про розгін протесту опозиції 3 серпня в російській столиці. Зауважимо, що розгін був жорстоким, з побиттями активістів і було затримано більше 800 учасників протесту.

Багато інших російських ЗМІ взялися активно подавати коментар мера Москви як відповідь на розгін протестувальників 3 серпня. Насправді ж коментар Собяніна був записаний ще 30 липня.

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"Мер Москви Сергій Собянін вважає, що учасники несанкціонованих акцій в центрі Москви змусили працівників правоохоронних органів застосувати силу", – заявили на каналі "Росія 1".

Водночас російське інформагентство ТАСС подало інтерв'ю Собяніна тижневої давності як нове. Згодом пропагандисти помітили помилку, але про ситуацію вже взялися активно писати в соцмережах, тож приховати інцидент не вдалося.

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Чому росіяни вийшли на протест у Москві? Усе через недопуск опозиційних кандидатів до участі у виборах у Мосміськдуму. 3 серпня відбувся вже третій протест який жорстоко із застосуванням сили розігнали силовики. Було затримано більше 800 учасників протесту. На попередньому протесті, 27 липня, затримали 1127 осіб.