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      Зеленский дал отпор пропагандистам Кремля

      91 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский отказал в интервью прокремлевским пропагандистам из информационного агентства "РИА Новости". Аргументировали этот шаг в Офисе Президидента занятостью гаранта.

      Как утверждает сам ресурс, они отправили запрос об интервью в Офис Президента еще в начале июля. Так называемые журналисты якобы просили, чтобы Зеленский ответил на их вопросы в любом формате.

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      РИА Новости, Зеленский, интервью, Россия, пропаганда
      Запрос "РИА Новости" об интервью с Зеленским 

      По их словам, они хотели поговорить о будущем российско-украинских отношений и о судьбе лиц, удерживаемых как в России, так и в Украине, в том числе и о бывшем руководителе украинского филиала агентства "РИА Новости Украина" Кирилле Вышинском. Заметим, что последнего официальный Киев обвиняет в государственной измене. Недавно его суд оставил под стражей до 19 сентября.

      Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно,
      – ответили в ОПУ на запрос пропагандистов.

      К слову, из всех российских СМИ Зеленский дал лишь небольшой комментарий изданию "Коммерсантъ", которое считается одним из немногих независимых в России. Правда, владелец ресурса, миллиардер Алишер Усманов, может похвастаться неплохими взаимоотношения с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

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      Владимир Зеленский уже не впервые ставит на место российских пропагандистов. В частности, в конце апреля сразу после победы во втором туре президентских выборов действующий гарант два дня отдыхал в Турции, и все это время его преследовали прислужники Путина, задавая провокационные вопросы.

      Меня ждет народ Украины, который меня избирал. Можно я буду говорить с народом Украины!? 
      – не выдержал и ответил однажды им Зеленский.

      Однако пропагандисты не остановились и начали неоднократно повторять: "Мы – российская пресса. Поговорите с российской прессой!". На это действующий украинский президент отметил: "Я не начинаю общение со лжи".

      почему нормальные люди не хотят давать комментарии пропагандистам кремля:
      blog_ava
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      16 августа
      655
      Теги: Новости Украины Новости политики Российская пропаганда Украина – Россия Новости России Президент Украины Офіс Президента Владимир Зеленский
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