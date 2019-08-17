Зеленский дал отпор пропагандистам Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский отказал в интервью прокремлевским пропагандистам из информационного агентства "РИА Новости". Аргументировали этот шаг в Офисе Президидента занятостью гаранта.

Как утверждает сам ресурс, они отправили запрос об интервью в Офис Президента еще в начале июля. Так называемые журналисты якобы просили, чтобы Зеленский ответил на их вопросы в любом формате.

Обратите внимание! Украина предлагает обменять Вышинского на Сенцова: Россия дерзко ответила



Запрос "РИА Новости" об интервью с Зеленским

По их словам, они хотели поговорить о будущем российско-украинских отношений и о судьбе лиц, удерживаемых как в России, так и в Украине, в том числе и о бывшем руководителе украинского филиала агентства "РИА Новости Украина" Кирилле Вышинском. Заметим, что последнего официальный Киев обвиняет в государственной измене. Недавно его суд оставил под стражей до 19 сентября.

Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно,

– ответили в ОПУ на запрос пропагандистов.

К слову, из всех российских СМИ Зеленский дал лишь небольшой комментарий изданию "Коммерсантъ", которое считается одним из немногих независимых в России. Правда, владелец ресурса, миллиардер Алишер Усманов, может похвастаться неплохими взаимоотношения с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Интересно! Встреча Зеленского с Варфоломеем: охранники "отодвинули" журналистку из России – фото и видео

Владимир Зеленский уже не впервые ставит на место российских пропагандистов. В частности, в конце апреля сразу после победы во втором туре президентских выборов действующий гарант два дня отдыхал в Турции, и все это время его преследовали прислужники Путина, задавая провокационные вопросы.

Меня ждет народ Украины, который меня избирал. Можно я буду говорить с народом Украины!?

– не выдержал и ответил однажды им Зеленский.