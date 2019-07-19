Суд залишив Вишинського під вартою

Подільського райсуду Києва залишили під вартою до 19 вересня головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Його звинувачують у державній зраді.

Кореспондент 24 каналу повідомляє, що прокурори просили продовжити арешт, наголошуючи на ризиках втечі Вишинського.

Важливо: Ми готові обміняти Вишинського на Сенцова, – Зеленський

Сторона обвинувачення в суді також нагадала про російське громадянство Вишинського, про відмову від українського і про те, що він був штатним працівником російського ЗМІ.

Адвокати підозрюваного зазначили, що Кирило Вишинський не збирається тікати з країни. Вони стверджують, що журналіст має столичну прописку і сам "зацікавлений у встановленні істини".

Сам Вишинський сказав, що позиція прокурорів необґрунтована, а він має бути не обміняний, а звільнений через невинуватість. Він також зауважив, що хоче і надалі займатися журналістською діяльністю.

Звісно, я хочу продовжити роботу в професії, якою я займався,

– наголосив Вишинський.

Важливо! Слідство вказує, що Кирило Вишинський щомісяця отримував 53 тисячі євро "для проведення підривної інформаційної діяльності". Гроші з Росії переводили не напряму Вишинському, а до Сербії, потім до України.

До слова Москва хоче, аби Київ звільнив головного редактора "РИА Новости – Україна" Кирила Вишинського просто так, а не в обмін на бранця Кремля Олега Сенцова.

Про яку пропозицію щодо обміну Сенцова і Вишинського йдеться?Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що виконання Росією наказу трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом про готовність до припинення "конфлікту" з Україною. Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб.



У відповідь на це Кремль заявив, що першим кроком для відновлення діалогу Москви і Києва могло б стати повернення до РФ редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, а не звільнення українських хлопців, як говорив Зеленський.



Київ з цікавістю сприйняв таку заяву і відповів, що Україна може звільнити Вишинського в обмін на бранця Кремля, режисера Олега Сенцова. Але звільнення має відбуватися одночасно.

Хто такий Кирило Вишинський?

Вишинський – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді. За даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію півострова Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".

Читайте також: Прізвище Вишинського звучить завжди, – Офіс Президента про переговори з Росією

Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.

Раніше йшла мова про те, що Вишинського можуть обміняти на військовополонених моряків. Про це говорила російська омбудсвумен Москалькова та навіть сам очільник Кремля. Проте, здійснити такий обмін юридично не можливо. Причина – йому ще не винесли вирок і він має українське громадянство.