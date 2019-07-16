14:40
16 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що приховують Трамп і Путін. Демократія по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 липня
      Вєсті. UA: Бойко кличе Меркель в "Опоплатформу". Революційний крок Парубія
      Вєсті.UA
      20:50, 15 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, 15 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Прізвище Вишинського звучить завжди, – Офіс Президента про переговори з Росією

      316 Читать новость на русском
      Кирило Вишинський
      Кирило Вишинський / Радіо Свобода

      Під час кожних переговорів між Україною та Росією, коли тема стосується обміну полоненими, у Кремлі згадують про звинуваченого у держзраді українського журналіста Кирила Вишинського.

      Активно говорити про те, що журналіста можуть обміняти на українських військовополонених моряків, почали після зустрічі омбудсвумен Людмили Денісової з російською колегою Тетяною Москальковою. Остання вкотре приїхала до Києва 15 липня, аби взяти участь у судовому засіданні над Вишинським. Про таку ймовірність висловлювався і російський президент.

      До теми: Путін і Вишинський проти, – Москалькова про можливість обміну українських моряків

      Так, за інформацією "Інтерфаксу", заступник глави Офісу Президента Вадим Пристайко наголосив, що не може розповісти деталі розмови президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, але сказав:

      Дійсно, прізвище Вишинського завжди є в рамках переговорів з Російською Федерацією.

      Актуально! Своєю чергою, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Україна не може передати Росії Вишинського з юридичної точки зору. Чому? Бо йому ще не винесли вирок і він має українське громадянство.

      До речі, судове засідання у справі Вишинського, на яке приїхала Москалькова, перенесли на 19 липня. Зазначимо, що журналісту можуть змінити запобіжний захід: з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

      У чому журналіста Вишинського звинувачують в Україні? Його підозрюють у державній зраді. Екс-керівника філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського СБУ звинувачує у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України. Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.

      За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".

      Через це Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.

      Дивіться також: Розвиток ситуації буде, – Клімкін зробив заяву щодо звільнення українських моряків

      blog_ava
      Головні новини 15 липня: знижена ціна на газ і зміни у складі РНБО
      сьогодні
      7117
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Офіс Президента Кирило Вишинський Обмін полоненими Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парламентські вибори в Україні 2019: ставки та прогнози букмекерів
      сьогодні , 14:06 Парламентські вибори в Україні 2019: ставки та прогнози букмекерів
      4080
      Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (відео)
      сьогодні , 13:00 Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (відео)
      3676
      Бізнес Медведчука: які умови співпраці з Росією
      сьогодні , 12:30 Бізнес Медведчука: які умови співпраці з Росією
      Сергій Лещенко 378
      Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
      сьогодні , 12:15 Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
      805
      Чому назва "Московія" історично і фактично повністю відповідає сучасній Росії
      сьогодні , 12:00 Чому назва "Московія" історично і фактично повністю відповідає сучасній Росії
      Блог Медіа 724
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук