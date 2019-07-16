Прізвище Вишинського звучить завжди, – Офіс Президента про переговори з Росією

Під час кожних переговорів між Україною та Росією, коли тема стосується обміну полоненими, у Кремлі згадують про звинуваченого у держзраді українського журналіста Кирила Вишинського.

Активно говорити про те, що журналіста можуть обміняти на українських військовополонених моряків, почали після зустрічі омбудсвумен Людмили Денісової з російською колегою Тетяною Москальковою. Остання вкотре приїхала до Києва 15 липня, аби взяти участь у судовому засіданні над Вишинським. Про таку ймовірність висловлювався і російський президент.

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Так, за інформацією "Інтерфаксу", заступник глави Офісу Президента Вадим Пристайко наголосив, що не може розповісти деталі розмови президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, але сказав:

Дійсно, прізвище Вишинського завжди є в рамках переговорів з Російською Федерацією.

Актуально! Своєю чергою, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Україна не може передати Росії Вишинського з юридичної точки зору. Чому? Бо йому ще не винесли вирок і він має українське громадянство.

До речі, судове засідання у справі Вишинського, на яке приїхала Москалькова, перенесли на 19 липня. Зазначимо, що журналісту можуть змінити запобіжний захід: з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

У чому журналіста Вишинського звинувачують в Україні? Його підозрюють у державній зраді. Екс-керівника філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського СБУ звинувачує у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України. Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналістами випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.



За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".



Через це Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.

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