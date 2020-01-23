Пропагандисты попытались поставить вопрос Зеленскому в Давосе: что им ответил гарант – видео

На полях Международного экономического форума, который сейчас проходит в швейцарском Давосе, пропагандисты Кремля в который раз захотели пообщаться с украинским президентом Владимиром Зеленским. На этот раз разговор между ними вышел не очень продолжительный. Заметим, гарант отвечал им на русском языке.

Видео одного из фрагментов общения пропагандистов с Зеленским выложила в своем телеграмм-канале известная прокремлевская журналистка Ольга Скабеева. По ее словам, поймать Зеленского было непросто, и это вроде бы удалось только их съемочной группе.

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Хотим, честно. Как только договоримся... У нас есть два трека. Мы говорим в нормандском формате и отдельно с Российской Федерацией,

– так президент ответил на вопросы Скабеевой об обмене пленными, который готовится.

Также украинский президент сообщил россиянам, что в конце января в Киеве проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Он отметил, что у них будет много тем для обсуждения, в частности энергетика, экономические вопросы и т.д., передает "Обозреватель".

Напоследок Скабеева попыталась спросить Зеленского, поедет ли он в Москву 9 мая, когда в России будут отмечать победу СССР над нацистской Германией. На такой провокационный вопрос Зеленский не стал отвечать, а промолчал и только улыбнулся.

Скабеева попыталась задать вопрос Зеленскому о визите в Москву 9 мая: видео

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Что известно о предыдущих контактах Зеленского с российскими пропагандистами

Заметим, что российские пропагандисты постоянно пытаются достать Зеленского, когда тот уезжает за границу. Началось все еще до того, как он официально вступил в должность президента. В частности, в конце апреля так называемые журналисты выследили действующего гаранта под отелем в Турции, но тот сказал, что будет только говорить с народом Украины, а не с ними. Затем пропагандисты попытались взять у него интервью, но в Офисе Президента ответили отказом, аргументируя это насыщенным графиком Зеленского.

Последнее общение между Зеленским и пропагандистами произошло в Париже во время нормандского саммита. После последние даже выложили соответствующее видео и заявили, что это "первое за 6 лет полноценное нормальное общение президента Украины с российскими журналистами".

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Кто из украинских политиков все же поговорил с пропагандистами в Давосе

Хотя Зеленский неохотно и скудно дал комментарий пропагандистам, но достаточно объемно пообщался с ними глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия . В частности, он ответил, существует ли силовой план освобождения Донбасса. Также политик подчеркнул необходимость "сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон" на Донбассе, который должен стать "сильным сигналом за последние пять лет".

У нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. В то же время мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон гибнут люди. Поэтому это такой микс ситуаций военного и миротворческого усилий. Поэтому будем делать все от нас зависящее на политическом уровне, чтобы прекратить прежде всего огонь и затем выработать совместные шаги по стабилизации ситации,

– отметил Арахамия.