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      Встречи Путина с Зеленским до нормандского формата не будет

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      Встреча Путина и Зеленского состоится в апреле 2020 / 24 канал

      Планов о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до очередного саммита в нормандском формате пока нет. Нормандская встреча запланирована на апрель в Берлине.

      "Сейчас каких-то планов относительно этого нет", – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге 24 января.

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      Он отметил при этом, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт.

      Если они сочтут необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом (о встрече),
      – добавил спикер Путина.

      Отметим, что на днях Зеленский и Путин находились с рабочими визитами в Израиле. Поэтому была большая вероятность по крайней мере короткой встречи президентов. На ней украинский лидер планировал обсудить вопросы дальнейшего освобождения пленных. Однако встреча так и не состоялась.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Новости России Владимир Путин Нормандский формат
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