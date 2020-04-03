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      Украина не соглашается на предложенные боевиками списки на обмен, – СМИ

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      Украина не соглашается на предложенный боевиками список на обмен / president.gov.ua

      Пророссийские боевики на Донбассе предложили списки украинцев, которых могут освободить в рамках обмена. Почти все в этих списках – гражданские жители оккупированных территорий, которым "пришили" шпионаж или диверсионную деятельность. Впрочем украинская власть не намерена соглашаться на такой обмен.

      О том, что Украина не поддерживает предложенный боевиками список на обмен, сообщает "Громадське" со ссылкой на собственный источник в ТКГ в Минске.

      Важно Боевики назвали вероятный список на обмен: военных там почти нет

      Согласно сообщению, Украина уже ознакомилась с предложенным списком, но пока не собирается с ним соглашаться. Поэтому работа по согласованию списков еще продолжается.

      Украинская власть вроде бы не соглашается как с содержанием самих списков, так и с количеством людей в них.

      Предложенные боевиками списки на обмен: коротко

      Пророссийские боевики на Донбассе 2 апреля предложили украинской власти перечень удерживаемых ими людей, которых они готовы отпустить в пределах обмена.

      Оба списка – отдельно от луганских и донецких боевиков – вместе включают лишь 19 человек. Кроме того, там почти нет военнопленных. Большинство людей в списке – студенты или пенсионеры, которых боевики обвинили в "шпионаже в пользу СБУ".

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Украинцы в плену РФ Минские договоренности Обмен пленными
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