Україна не погоджується на запропоновані бойовиками списки на обмін, – ЗМІ

Проросійські бойовики на Донбасі запропонували список українців, яких можуть звільнити у межах обміну. Майже усі в цих списках – цивільні мешканці окупованих територій, яким "пришили" шпигування чи диверсійну діяльність. Втім українська влада не має наміру погоджуватися на такий обмін.

Про те, що Україна не підтримує запропонований бойовиками список на обмін, повідомляє "Громадське" з посиланням на власне джерело у ТКГ в Мінську.

Важливо Бойовики назвали імовірний список на обмін: військових там майже немає

Згідно з повідомленням, Україна вже ознайомилася із запропонованим списком, але поки не збирається з ним погоджуватися. Відтак робота щодо узгодження списків ще продовжується.

Українська влада буцімто не погоджується як зі змістом самих списків, так і з кількістю людей у них.

Запропоновані бойовиками списки на обмін: коротко

Проросійські бойовики на Донбасі 2 квітня запропонували українській владі списки утримуваних ними людей, яких вони готові відпустити у межах обміну.

Обидва списки – окремо від луганських і донецьких бойовиків – разом включають лише 19 людей. Крім того, там майже немає військовополонених. Більшість людей у списку – студенти або пенсіонери, яких бойовики звинуватили у "шпигунстві на користь СБУ".