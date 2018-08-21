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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Украина не торгует своей свободой, – Джемилев

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Мустафа Джемилев
Мустафа Джемилев / focus.ua

Чешский президент Милош Земан предложил Украине принять компенсации от России за Крым. В ответ на это Мустафа Джемилев сказал, что Украина никогда не согласится с оккупацией полуострова.

Об этом он сказал на мероприятии, приуроченном к 50-летию оккупации Чехословакии Советским Союзом, передает РБК.

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"Мы в Украине очень благодарны за позицию чешского руководства, которое поддерживает территориальную целостность Украины, не признает оккупацию Крыма, поддерживает санкции Европейского союза против страны-оккупанта", – сказал Джемилев.

Правда, добавил он, этого нельзя сказать обо всех граждан Чешской республики.

"Есть у вас люди, которые говорят, что нужно согласиться с оккупацией, что нужно просто попросить у России деньги за оккупацию и согласиться с оккупантами. Вы, наверное, поняли о ком я говорю – это ваш президент Милош Земан. Он сказал, что мы должны попросить у Путина, чтобы он нам снизил немного цену за газ и немножко заплатил, и на этом можно забыть об оккупации Крыма. Так вот я хочу сказать: "Господин Земан, Украина не та страна, которая торгует своей свободой и родиной. Мы будем отстаивать независимость и целостность нашего государства и освобождение до последнего сантиметра своей территории", – заявил Джемилев.

По его словам, в настоящее время в оккупированном Крыму установлен режим, "который гораздо хуже советского тоталитарного режима – это бандитский режим".

 

Теги: Новости Украины Чехия Война на Донбассе Мустафа Джемилев Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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