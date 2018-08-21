Україна не торгує своєю свободою, – Джемілєв

Чеський президент Мілош Земан запропонував Україні прийняти компенсації від Росії за Крим. У відповідь на це Мустафа Джемілєв сказав, що Україна ніколи не погодиться з окупацією півострова.

Про це він сказав на заході, приуроченому до 50-річчя окупації Чехословаччини Радянським Союзом, передає РБК.

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"Ми в Україні дуже вдячні за позицію чеського керівництва, яке підтримує територіальну цілісність України, не визнає окупацію Криму, підтримує санкції Європейського союзу проти країни-окупанта", – сказав Джемілєв.

Щоправда, додав він, цього не можна сказати про всіх громадян Чеської республіки.

"Є у вас люди, які говорять, що потрібно погодитися з окупацією, що потрібно просто попросити у Росії гроші за окупацію і погодитися з окупантами. Ви, напевно, зрозуміли про кого я веду мову – це ваш президент Мілош Земан. Він сказав, що ми маємо попросити у Путіна, щоб він нам знизив трошки ціну за газ і трошки заплатив, і на цьому можна забути про окупацію Криму. Так от я хочу сказати: "Пане Земане, Україна не та країна, яка торгує своєю свободою і батьківщиною. Ми будемо відстоювати незалежність і цілісність нашої держави і звільнення до останнього сантиметра своєї території", – заявив Джемілєв.

За його словами, в даний час в окупованому Криму встановлений режим, "який набагато гірший радянського тоталітарного режиму – це бандитський режим".