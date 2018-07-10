95% кримських татар в окупованому Криму залишаються вірними Україні, – Джемілєв

800 незаконних обшуків здійснили російські силовики в Криму з моменту окупації, заявив лідер кримськотатарського народу, нардеп Мустафа Джемілєв.

Про це йшлося на прес-конференції: "ФСБ проти Меджлісу: як російська влада продовжує звинувачувати кримських татар у тероризмі".

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Джемілєв проінформував, що 95% з 800 обшуків припадають на кримських татар. Однак 95% корінного населення Криму залишається вірним Україні усупереч тому, що на них здійснює потужний і цілеспрямований пресинг Росія.

Нардеп переконаний, що для Росії дуже важлива позиція корінного народу. Тому провальні спроби російської окупаційної влади примиритись з Меджлісом, аби той визнав анексію, переросли у спроби залякування кримських татар.

Згодом вони почали проводити масові обшуки, далі натравили російських фашистів на кримських татар з метою їх залякати і зробити більш слухняними. Їхня стратегія направлена на залякування. Видно, вони недостатньо добре вивчили досвід кримськотатарського руху, бо при радянській владі вже були спроби залякати, але не вдалося. Зараз вони це повторюють,

– прокоментував Джемілєв.

Але не обшуками єдиними. Нардеп повідомив, що 95 карних справ проти населення Криму порушили за період окупації, 65 з них – над кримськими татарами. Також винесено 45 звинувачувальних вироків. 65 людей перебувають в місцях позбавлення волі і 30 – під умовними термінами.

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"Це великі цифри і не що інакше, як цілеспрямована політика зі сторони РФ щодо знищення кримських татар", – сказав Джемілєв.