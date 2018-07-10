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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

95% крымских татар в оккупированном Крыму остаются верными Украине, – Джемилев

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Мустафа Джемилев
Мустафа Джемилев / Фото из открытых источников

800 незаконных обысков осуществили российские силовики в Крыму с момента оккупации, заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.

Об этом шла речь на пресс-конференции: "ФСБ против Меджлиса: как российские власти продолжают обвинять крымских татар в терроризме".

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Джемилев проинформировал, что 95% из 800 обысков приходятся на крымских татар. Однако 95% коренного населения остается верным Украине вопреки тому, что на них осуществляет мощный и целенаправленный прессинг Россия.

Нардеп убежден, что для России очень важна позиция коренного народа. Поэтому провальные попытки российской оккупационной власти примириться с Меджлисом, чтобы тот признал аннексию, переросли в попытки запугивания крымских татар.

Впоследствии они начали проводить массовые обыски, дальше натравили российских фашистов на крымских татар с целью их запугать и сделать более послушными. Их стратегия направлена ​​на запугивание. Видно, они недостаточно хорошо изучили опыт крымскотатарского движения, так как при советской власти уже были попытки запугать, но не удалось. Сейчас они это повторяют,
– прокомментировал Джемилев.

Но не обысками единственными. Нардеп сообщил, что 95 уголовных дел против населения нарушили за период оккупации, 65 из них – над крымскими татарами. Также вынесены 45 обвинительных приговоров. 65 человек находятся в местах лишения свободы и 30 – под условными сроками.

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"Это большие цифры и не что иное, как целенаправленная политика со стороны РФ по уничтожению крымских татар", – сказал Джемилев.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Мустафа Джемилев Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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