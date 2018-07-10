95% крымских татар в оккупированном Крыму остаются верными Украине, – Джемилев
800 незаконных обысков осуществили российские силовики в Крыму с момента оккупации, заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.
Об этом шла речь на пресс-конференции: "ФСБ против Меджлиса: как российские власти продолжают обвинять крымских татар в терроризме".
Читайте также: Тысячи украинцев в Крыму стали называть себя россиянами: Джемилев объяснил причину
Джемилев проинформировал, что 95% из 800 обысков приходятся на крымских татар. Однако 95% коренного населения остается верным Украине вопреки тому, что на них осуществляет мощный и целенаправленный прессинг Россия.
Нардеп убежден, что для России очень важна позиция коренного народа. Поэтому провальные попытки российской оккупационной власти примириться с Меджлисом, чтобы тот признал аннексию, переросли в попытки запугивания крымских татар.
Впоследствии они начали проводить массовые обыски, дальше натравили российских фашистов на крымских татар с целью их запугать и сделать более послушными. Их стратегия направлена на запугивание. Видно, они недостаточно хорошо изучили опыт крымскотатарского движения, так как при советской власти уже были попытки запугать, но не удалось. Сейчас они это повторяют,
– прокомментировал Джемилев.
Но не обысками единственными. Нардеп сообщил, что 95 уголовных дел против населения нарушили за период оккупации, 65 из них – над крымскими татарами. Также вынесены 45 обвинительных приговоров. 65 человек находятся в местах лишения свободы и 30 – под условными сроками.
Читайте также: Комитет ПАСЕ поддержал проект резолюции о нарушениях в Крыму, – Чубаров
"Это большие цифры и не что иное, как целенаправленная политика со стороны РФ по уничтожению крымских татар", – сказал Джемилев.