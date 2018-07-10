Тысячи украинцев в Крыму начали называть себя русскими: Джемилев объяснил причину

Тысячи этнических украинцев в Крыму после незаконной оккупации полуострова Российской Федерацией предпочитают называть себя русскими из-за страха за свою жизнь, а особенно будущее.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, передает УНИАН.

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"Согласно статистике, которая была до оккупации, численность крымских татар была 280 тысяч. Это составляло где-то 13,5% населения полуострова. Когда пришли оккупанты, они через полгода провели свою перепись. Согласно переписи получалось, что количество крымских татар уже составляет не 13,5%, а 10,5%", – отметил он.

По словам нардепа, количество этнических украинцев до аннексии Крыма, по официальной статистике, составило 24,5%, а согласно новой переписи, которую оккупанты провели в октябре 2014 года, оказалось, что украинцев лишь 15,5%.

Лидер крымскотатарского народа добавил, что если эти данные переводить в абсолютные цифры, то получается, что крымских татар стало меньше на 40 тысяч человек, а этнических украинцев – на 250 тысяч.

На самом деле такого не произошло. Статистику оккупантов можно не брать во внимание, потому что большинство крымских татар вообще не принимали участия, не отвечали на этот вопрос. Что касается этнических украинцев, конечно же, такого большого оттока не было. Скорее всего, здесь был такой же феномен, как и после Голодомора 1932-1933 годов. Люди начали называть себя русскими, потому что знали, что два года назад их уничтожали только потому, что они украинцы. Примерно то же самое произошло в Крыму,

– подчеркнул Джемилев.

Кроме того, политик подчеркнул, что пока за пределами оккупированного полуострова на материковой части Украины находятся 8 членов Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, ранее в Министерстве социальной политики рассказали, что, по последней информации, в Украине насчитывается более 1,5 миллиона переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.