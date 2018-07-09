В России придумали циничную причину, почему плохо живется жителям Крыма

К дестабилизации ситуации и экономической нестабильности в оккупированном Крыму причастны украинская власть и украинские националисты, ведь не признают так называемый "референдум".

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время визита в оккупированный Севастополь, передает ТАСС.

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"Угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняется. Она прежде всего связана с деструктивными стремлениями действующей политической власти Украины и особенно с агрессивной деятельностью украинских националистов, которые не воспринимают волеизъявления народов Крыма о воссоединении с Россией", – рассказал он .

Российский чиновник добавил, что к увеличению "преступлений экстремистского характера" на оккупированном полуострове причастен "Меджлис" крымскотатарского народа и его "радикально настроенные" лидеры, которые якобы выражают готовность к диверсиям и терактам в Крыму.

По его словам, за 2017-2018 годы в оккупированном Крыму обнаружили около полутора тысяч нарушений "экстремистского и террористического характера".

К слову, накануне Президент Украины Петр Порошенко на саммите Украина – ЕС призвал ужесточить санкции против Кремля через открытие страной-агрессором Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с материковой частью России.