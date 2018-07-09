У Росії придумали цинічну причину, чому погано живеться мешканцям Криму

До дестабілізації ситуації і економічної нестабільності в окупованому Криму причетні українська влада і українські націоналісти, адже не визнають так званий "референдум".

Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев під час візиту до окупованого Севастополя, передає ТАСС.

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"Загроза дестабілізації суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації зберігається. Вона насамперед пов'язана з деструктивними прагненнями чинної політичної влади України і особливо з агресивною діяльністю українських націоналістів, які не сприймають волевиявлення народів Криму про возз'єднання з Росією", – розповів він.

Російський чиновник додав, що до збільшення "злочинів екстремістського характеру" на окупованому півострові причетний "Меджліс" кримськотатарського народу і його "радикально налаштовані" лідери, які нібито висловлюють готовність до диверсій та терактів в Криму.

За його словами, за 2017-2018 роки в окупованому Криму виявили близько півтори тисячі порушень "екстремістського та терористичного характеру".

До слова, напередодні Президент України Петро Порошенко на саміті Україна – ЄС закликав посилити санкції проти Кремля через відкриття країною-агресором Кримського мосту, що з'єднує окупований півострів із материковою частиною Росії.