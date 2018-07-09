20:22
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Росії придумали цинічну причину, чому погано живеться мешканцям Криму

7875 Читать новость на русском
У Росії заявили, що кримчанам погано живеться, бо Україна не визнає "референдум"
У Росії заявили, що кримчанам погано живеться, бо Україна не визнає "референдум" / Фото з відкритих джерел

До дестабілізації ситуації і економічної нестабільності в окупованому Криму причетні українська влада і українські націоналісти, адже не визнають так званий "референдум".

Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев під час візиту до окупованого Севастополя, передає ТАСС.

Читайте також: Скільки українців досі їдуть відпочивати до окупованого Криму

"Загроза дестабілізації суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації зберігається. Вона насамперед пов'язана з деструктивними прагненнями чинної політичної влади України і особливо з агресивною діяльністю українських націоналістів, які не сприймають волевиявлення народів Криму про возз'єднання з Росією", – розповів він.

Російський чиновник додав, що до збільшення "злочинів екстремістського характеру" на окупованому півострові причетний "Меджліс" кримськотатарського народу і його "радикально налаштовані" лідери, які нібито висловлюють готовність до диверсій та терактів в Криму.

За його словами, за 2017-2018 роки в окупованому Криму виявили близько півтори тисячі порушень "екстремістського та терористичного характеру".

До слова, напередодні Президент України Петро Порошенко на саміті Україна – ЄС закликав посилити санкції проти Кремля через відкриття країною-агресором Кримського мосту, що з'єднує окупований півострів із материковою частиною Росії.

Теги: Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хактивіст про кібербезпеку України: не можна підвищити ефективність порожнечі
сьогодні, 19:01 Хактивіст про кібербезпеку України: не можна підвищити ефективність порожнечі
Євгенія Мазур 316
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сьогодні, 18:00 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 371
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
537
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
сьогодні, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сьогодні, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 679
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук