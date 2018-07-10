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Тисячі українців у Криму почали називати себе росіянами: Джемілєв пояснив причину

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Українці в Криму почали називати себе росіянами через страх
Українці в Криму почали називати себе росіянами через страх / Фото з відкритих джерел

Тисячі етнічних українців у Криму після незаконної окупації півострова Російською Федерацією вважають за краще називати себе росіянами, через страх за своє життя, а особливо майбутнє.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, передає УНІАН.

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"Відповідно до статистики, яка була до окупації, чисельність кримських татар була 280 тисяч. Це становило десь 13,5% населення півострова. Коли прийшли окупанти, вони за півроку провели свій перепис. Згідно з тим переписом виходило, що кількість кримських татар уже становить не 13,5%, а 10,5%", – зазначив він.

За словами нардепа, кількість етнічних українців до анексії Криму, за офіційною статистикою, становила 24,5%, а відповідно до нового перепису, який окупанти провели у жовтні 2014 року, виявилося, що українців лише 15,5%.

Лідер кримськотатарського народу додав, що якщо ці дані переводити на абсолютні цифри, то виходить, що кримських татар стало менше на 40 тисяч осіб, а етнічних українців – на 250 тисяч.

Насправді, такого не сталося. Статистику окупантів можна не брати до уваги, тому що більшість кримських татар взагалі не брали участі, не відповідали на це запитання. Що стосується етнічних українців, звичайно ж, такого великого відтоку не було. Швидше за все, тут був такий же феномен, як і після Голодомору 1932-1933 років. Люди почали називати себе росіянами, тому що знали, що два роки тому їх знищували тільки тому, що вони українці. Приблизно те ж саме відбулося в Криму,
– наголосив Джемілєв.

Окрім того, політик підкреслив, що наразі за межами окупованого півострова на материковій частині України перебувають 8 членів Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві соціальної політики розповіли, що, за останньою інформацією, в Україні налічується понад 1,5 мільйона переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

 

Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Мустафа Джемілєв
Джерело: 24 Канал
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