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      Украина обновила состав делегации в ТКГ: появилась реакция МИД

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      Кулеба отреагировал на обновленную делегацию Украины в ТКГ
      Дмитро Кулеба / Пресслужба Кабміну

      Президент Зеленский 5 мая утвердил новый состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. На появление новых участников в переговорном процессе уже отреагировали в МИД Украины.

      Так, на думку глави відомства Дмитра Кулеби, глава держави суттєво посилив українські позиції таким рішенням. Про це Кулеба розповів в інтерв’ю "Радіо НВ".

      Зеленський оновив склад української делегації в ТКГ: список

      Я завжди позитивно ставлюся до будь-якого посилення позицій України на міжнародній арені. Якби ці зміни не означали посилення, то вони б просто не робилися,
      – зауважив міністр.

      Зокрема, він позитивно відгукнувся про введеного до складу групи віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. За словами Кулеби, поява віцепрем’єра у складі делегації створює вертикаль не тільки "напрацювання рішень", а й їх реалізації.

      Окремо дипломат відзначив роль нардепів в делегації.

      "Ви бачите появу представників парламенту, що дуже важливо, тому що ми розуміємо, що парламент має бути безпосередньо залучений до тих рішень, які напрацьовуються в Тристоронній контактній групі", – додав Кулеба.

      Зауважимо, що окрім глави делегації – другого президента України Леоніда Кучми, до її складу увійшли ще 6 осіб. Вже 14 травня вони можуть вирушити на нове засідання ТКГ, яке, ймовірно, відбудеться наживо.

      Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Минские договоренности Новости политики
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