Україна оновила склад делегації в ТКГ: з’явилась реакція МЗС

Президент Зеленський 5 травня затвердив новий склад української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. На появу нових учасників у переговорному процесі вже відреагували в МЗС України.

Так, на думку глави відомства Дмитра Кулеби, глава держави суттєво посилив українські позиції таким рішенням. Про це Кулеба розповів в інтерв’ю "Радіо НВ".

Зеленський оновив склад української делегації в ТКГ: список

Я завжди позитивно ставлюся до будь-якого посилення позицій України на міжнародній арені. Якби ці зміни не означали посилення, то вони б просто не робилися,

– зауважив міністр.

Зокрема, він позитивно відгукнувся про введеного до складу групи віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. За словами Кулеби, поява віцепрем’єра у складі делегації створює вертикаль не тільки "напрацювання рішень", а й їх реалізації.

Окремо дипломат відзначив роль нардепів в делегації.

"Ви бачите появу представників парламенту, що дуже важливо, тому що ми розуміємо, що парламент має бути безпосередньо залучений до тих рішень, які напрацьовуються в Тристоронній контактній групі", – додав Кулеба.

Зауважимо, що окрім глави делегації – другого президента України Леоніда Кучми, до її складу увійшли ще 6 осіб. Вже 14 травня вони можуть вирушити на нове засідання ТКГ, яке, ймовірно, відбудеться наживо.

Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.