22:04
5 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Україна оновила склад делегації в ТКГ: з’явилась реакція МЗС

      -
      Кулеба відреагував на оновлену делегацію України в ТКГ
      Дмитро Кулеба / Пресслужба Кабміну

      Президент Зеленський 5 травня затвердив новий склад української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. На появу нових учасників у переговорному процесі вже відреагували в МЗС України.

      Так, на думку глави відомства Дмитра Кулеби, глава держави суттєво посилив українські позиції таким рішенням. Про це Кулеба розповів в інтерв’ю "Радіо НВ".

      Зеленський оновив склад української делегації в ТКГ: список

      Я завжди позитивно ставлюся до будь-якого посилення позицій України на міжнародній арені. Якби ці зміни не означали посилення, то вони б просто не робилися,
      – зауважив міністр.

      Зокрема, він позитивно відгукнувся про введеного до складу групи віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. За словами Кулеби, поява віцепрем’єра у складі делегації створює вертикаль не тільки "напрацювання рішень", а й їх реалізації.

      Окремо дипломат відзначив роль нардепів в делегації.

      "Ви бачите появу представників парламенту, що дуже важливо, тому що ми розуміємо, що парламент має бути безпосередньо залучений до тих рішень, які напрацьовуються в Тристоронній контактній групі", – додав Кулеба.

      Зауважимо, що окрім глави делегації – другого президента України Леоніда Кучми, до її складу увійшли ще 6 осіб. Вже 14 травня вони можуть вирушити на нове засідання ТКГ, яке, ймовірно, відбудеться наживо.

      Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Війна на Донбасі МЗС України Дмитро Кулеба – новини Мінські домовленості Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Росія і коронавірус: що відбувається в країні?
      сьогодні , 22:00 Росія і коронавірус: що відбувається в країні?
      Олександр Коваленко
      Таємничі самогубства та хаос: як коронавірус впливає на режим Путіна
      сьогодні , 21:13 Таємничі самогубства та хаос: як коронавірус впливає на режим Путіна
      Анатолій Максимов