Украина обратилась к ООН из-за Крымского моста

Недавно Президент РФ Владимир Путин приехал в оккупированный Крым на открытие железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Временно поверенный Украины при ООН Юрий Витренко написал письмо на имя Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.

Как пишет "Укринформ", Витренко подчеркнул, что ни строительство моста, ни визиты российских должностных лиц не могут изменить статус Крыма как составной части территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Он заявил, что действия России в Крыму, в том числе и строительство Крымского моста, грубо нарушают Конвенцию ООН о морском праве 1982 года.

Ни Украина, ни любое другое цивилизованное государство не признают тщетных попыток Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины,

– написал Витренко в письме.

Также Украина требует от России "прекратить противоправные действия и любую деятельность на территориях Украины, временно оккупированных Российской Федерацией". В постоянном представительстве Украины при ООН сообщили, что это письмо будет распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи ООН в рамках рассмотрения вопроса повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" и как документ Совета Безопасности ООН.

Крымский мост – сооружение между Крымом, оккупированным Россией, и полуостровом Тамань в России. Длина его – 19 километров, стоимость – 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года.