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      Україна звернулася до ООН через Кримський міст

      127 Читать новость на русском
      Юрій Вітренко / www.ukrinform.ua

      Нещодавно Президент РФ Володимир Путін завітав до окупованого Криму на відкриття залізничного сполучення через Керченську протоку. Тимчасово повірений України при ООН Юрій Вітренко написав листа на ім'я Генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша.

      Як пише "Укрінформ", Вітренко наголосив, що ані будівництво мосту, ані візити російських посадовців не можуть змінити статус Криму як складової частини території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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      Він заявив, що дії Росії у Криму, зокрема й будівництво Кримського мосту, грубо порушують Конвенцію ООН про морське право 1982 року.

      Ні Україна, ні будь-яка інша цивілізована держава не визнають марних спроб Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України,
      – написав Вітренко у листі.

      Також Україна вимагає від Росії "припинити протиправні дії та будь-яку діяльність на територіях України, тимчасово окупованих Російською Федерацією". У постійному представництві України при ООН повідомили, що цей лист буде поширено як офіційний документ Генеральної Асамблеї ООН у рамках розгляду питання порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" та як документ Ради Безпеки ООН.

      Кримський міст – споруда між Кримом, окупованим Росією, та півостровом Тамань у Росії. Довжина його – 19 кілометрів, вартість – 228 мільярдів рублів. Рух автомобілів по ньому відкрили 16 травня 2018 року.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Кримський міст Будівництво ООН
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