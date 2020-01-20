Украина оказалась технологически более развитой, чем Россия, – Global Finance

Global Finance опубликовало рейтинг самых технологически развитых стран. В нем Украина обогнала Россию на два пункта.

В рейтинге ежемесячного финансового издания Россия оказалась настоящим феноменом, поскольку проигрывает по всем показателям. Она в рейтинге заняла 46 место из 67. Украина же сумела занять 44 место несмотря на то, что имеет экономику в 14 раз меньше российской.

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Global Finance отмечает, что причиной этого может быть то, что Украина долгое время была для Советского Союза "техно-хабом", где вводились новые технологии.

Какие страны имеют наиболее развитые технологии?

В первой тройке рейтинга Global Finance находятся Норвегия, Швеция и Нидерланды. Наихудшие показатели имеет Египет, Мьянма и Пакистан.

Также, издание отмечает, что страны с меньшей территорией оказались технологически более развитыми своих мощных конкурентов. Так Гонконг и Тайвань обошли в рейтинге Японию.

Как формируется рейтинг Global Finance?Свой рейтинг издание формирует на основе четырех показателей:

- количество интернет-пользователей по отношению к общему населению

- доля населения, пользующаяся смартфонами

- доля населения, пользующаяся 4G LTE

- общий индекс конкурентоспособности в сфере цифровых технологий



По этим показателям Украина и показала лучшие результаты, чем Россия.

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