Україна виявилася технологічно розвиненішою за Росію, – Global Finance

Global Finance опублікувало рейтинг найбільш технологічно розвинутих країн. У ньому Україна обігнала Росію на два пункти.

У рейтингу щомісячного фінансового видання Росія виявилася справжнім феноменом, оскільки програє по всіх показниках. Вона в рейтингу посіла 46 місце з 67. Україна ж зуміла посісти 44 місце попри те, що має економіку у 14 разів меншу за російську.

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Global Finance зазначає, що причиною цього може бути те, що Україна довгий час була для Радянського Союзу «техно-хабом», де запроваджувалися нові технології.

Які країни мають найбільш розвинені технології?

У першій трійці рейтингу Global Finance перебувають Норвегія, Швеція та Нідерланди. Найгірші показники має Єгипет, М’янма та Пакистан.

Також, видання відзначає, що країни з меншою територією виявилися технологічно більш розвинутими за своїх потужніших конкурентів. Так Гонконг і Тайвань обійшли в рейтингу Японію.

Як формується рейтинг Global Finance?

Свій рейтинг видання формує на основі чотирьох показників:

- кількість інтернет-користувачів по відношенню до загального населення

- частка населення, яка користується смартфонами

- частка населення, яка користується 4G LTE

- загальний індекс конкурентноспроможності в сфері цифрових технологій



За цими показниками Україна і показала кращі результати, ніж Росія.

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