18:52
20 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:18, 18 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини науки
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Україна виявилася технологічно розвиненішою за Росію, – Global Finance

      738 Читать новость на русском
      Україна посіла 44 місце в рейтингу Global FInance / inventure.com.ua

      Global Finance опублікувало рейтинг найбільш технологічно розвинутих країн. У ньому Україна обігнала Росію на два пункти.

      У рейтингу щомісячного фінансового видання Росія виявилася справжнім феноменом, оскільки програє по всіх показниках. Вона в рейтингу посіла 46 місце з 67. Україна ж зуміла посісти 44 місце попри те, що має економіку у 14 разів меншу за російську.

      Більше на цю тему: Які зміни відбудуться на ринку новітніх технологій в Україні?

      Global Finance зазначає, що причиною цього може бути те, що Україна довгий час була для Радянського Союзу «техно-хабом», де запроваджувалися нові технології.

      Які країни мають найбільш розвинені технології?

      У першій трійці рейтингу Global Finance перебувають Норвегія, Швеція та Нідерланди. Найгірші показники має Єгипет, М’янма та Пакистан.

      Також, видання відзначає, що країни з меншою територією виявилися технологічно більш розвинутими за своїх потужніших конкурентів. Так Гонконг і Тайвань обійшли в рейтингу Японію.

      Як формується рейтинг Global Finance?
      Свій рейтинг видання формує на основі чотирьох показників:
      - кількість інтернет-користувачів по відношенню до загального населення
      - частка населення, яка користується смартфонами
      - частка населення, яка користується 4G LTE
      - загальний індекс конкурентноспроможності в сфері цифрових технологій

      За цими показниками Україна і показала кращі результати, ніж Росія.

      Читайте також: Скільки заробляють українські IT-фахівці?

       

      Як варити рис: рецепт правильного приготування
      сьогодні
      18770
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини Техно Техно Інформаційні технології Рейтинги IT-бізнес Бізнес
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:17 Тарифи на воду для населення у 2020 році: скільки платитимуть українці
      Юлія Поскробок 7848
      сьогодні , 17:00 Нечего отстаивать. О Конституции России, которая привела узурпатора
      Запретное мнение 194
      сьогодні , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      400
      сьогодні , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      332
      сьогодні , 15:30 ВРП продовжує покривати одіозних суддів: обурливі факти
      Роман Маселко 490
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук