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      Украина опередила Россию в рейтинге соблюдения гендерного равенства

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      Украина опередила Россию в рейтинге соблюдения гендерного равенства
      Украина опередила Россию в рейтинге соблюдения гендерного равенства / politkrytyka.org

      Украина заняла 65-е место среди 149 стран в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства. Взамен Россия в рейтинге заняла 75-е место.

      Об этом сообщает исследование, проведенное Всемирным экономическим форумом (WEF).

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      Отмечается, что Украина имеет лучшую ситуацию равенства возможностей полов в сфере образования. По этому показателю страна занимает 26-е место в мире.

      Что касается охраны здоровья, то гендерное равенство в Украине оценивается хуже – 56-е место. Худший результат страна продемонстрировала в области политики – она занимает 105 место.

      дослідження гендерна рівність

      Интересно, что возглавила нынешний рейтинг Исландия. Кроме того, в первую пятерку попали еще Норвегия, Швеция, Финляндия и Никарагуа. В десятку рейтинга попали африканские государства (Руанда, 6-я, Намибия, 10-я), а также восточноазиатская страна – Филиппины (8-е место). В первой десятке также – Новая Зеландия (7-е место) и Ирландия (9-е).

      К слову, Россия в рейтинге соблюдения гендерного равенства заняла 75-е место, а Соединенные Штаты – 51-е.

      Напомним, что Украина поднялась на 16 пунктов в рейтинге индекса свободы человека, составленном исследовательскими центрами The Cato Institute и фонда Фридриха Науманна.

      Теги: Новости Украины Новости России социологическое исследование
      Источник: 24 канал
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