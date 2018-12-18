Украина опередила Россию в рейтинге соблюдения гендерного равенства

Украина заняла 65-е место среди 149 стран в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства. Взамен Россия в рейтинге заняла 75-е место.

Об этом сообщает исследование, проведенное Всемирным экономическим форумом (WEF).

Читайте также: Украина поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности: обнародованы результаты

Отмечается, что Украина имеет лучшую ситуацию равенства возможностей полов в сфере образования. По этому показателю страна занимает 26-е место в мире.

Что касается охраны здоровья, то гендерное равенство в Украине оценивается хуже – 56-е место. Худший результат страна продемонстрировала в области политики – она занимает 105 место.

Интересно, что возглавила нынешний рейтинг Исландия. Кроме того, в первую пятерку попали еще Норвегия, Швеция, Финляндия и Никарагуа. В десятку рейтинга попали африканские государства (Руанда, 6-я, Намибия, 10-я), а также восточноазиатская страна – Филиппины (8-е место). В первой десятке также – Новая Зеландия (7-е место) и Ирландия (9-е).

К слову, Россия в рейтинге соблюдения гендерного равенства заняла 75-е место, а Соединенные Штаты – 51-е.

Напомним, что Украина поднялась на 16 пунктов в рейтинге индекса свободы человека, составленном исследовательскими центрами The Cato Institute и фонда Фридриха Науманна.