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      Україна випередила Росію у рейтингу дотримання гендерної рівності

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      Україна випередила Росію у рейтингу дотримання гендерної рівності
      Україна випередила Росію у рейтингу дотримання гендерної рівності / politkrytyka.org

      Україна посіла 65-е місце серед 149 країн у світовому рейтингу дотримання гендерної рівності. Натомість Росія у рейтингу посіла 75-е місце.

      Про це повідомляє дослідження, проведене Всесвітнім економічним форумом (WEF).

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      Зазначається, що Україна має найкращу ситуацію щодо рівності можливостей статей у сфері освіти. За цим показником країна посідає 26-те місце у світі.

      Щодо охорони здоров’я, то гендерна рівність України оцінюється гірше — 56-те місце. Найгірший результат країна продемонструвала в галузі політики — вона посідає 105 сходинку.

      дослідження гендерна рівність

      Цікаво, що очолила цьогорічний рейтинг Ісландія. Крім того, у першу п'ятірку потрапили ще Норвегія, Швеція, Фінляндія і Нікарагуа. У десятку рейтингу потрапили африканські держави (Руанда, 6-а, Намібія, 10-а), а також східноазійська країна — Філіппіни (8-е місце). У першій десятці також — Нова Зеландія (7-е місце) й Ірландія (9-е).

      До слова, Росія у рейтингу дотримання гендерної рівності посіла 75-е місце, а Сполучені Штати — 51-е.

      Нагадаємо, що Україна піднялася на 16 пунктів в рейтингу індексу свободи людини, складеному дослідницькими центрами The Cato Institute та фонду Фрідріху Науманна.

      Теги: Новини України соціологічне дослідження Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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