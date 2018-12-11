Україна випередила Росію в рейтингу свободи людини

Україна піднялася на 16 пунктів в рейтингу індексу свободи людини, складеному дослідницькими центрами The Cato Institute та фонду Фрідріху Науманна.

Такі дані оприлюднив дослідницький центр The Cato Institute.

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У 2018 році Україна посіла 118-е місце серед 162 країн в рейтингу індексу свободи людини. Відомо, що поруч з Україною — Об’єднані Арабські Емірати та Росія. До слова, РФ посіла 119 місце у рейтингу.

Дослідники стверджують, що в Україні рівень персональної свободи складає 6,59 пунктів з 10 можливих. Цікаво, що рівень економічної свободи — 5,98, а рівень свободи людини — 6,28.

Крім того, у першу п’ятірку рейтингу увійшли Нова Зеландія, Швейцарія, Гонконг, Австралія та Канада. Найгірший рівень свободи за цими показниками — у Судані, Єгипті, Лівії, Ємені та Сирії.