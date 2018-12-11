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      Україна випередила Росію в рейтингу свободи людини

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      Україна зайняла вищу сходинку в рейтингу свободи людини, ніж Росія
      Україна зайняла вищу сходинку в рейтингу свободи людини, ніж Росія / Фото з відкритих джерел

      Україна піднялася на 16 пунктів в рейтингу індексу свободи людини, складеному дослідницькими центрами The Cato Institute та фонду Фрідріху Науманна.

      Такі дані оприлюднив дослідницький центр The Cato Institute.

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      У 2018 році Україна посіла 118-е місце серед 162 країн в рейтингу індексу свободи людини. Відомо, що поруч з Україною — Об’єднані Арабські Емірати та Росія. До слова, РФ посіла 119 місце у рейтингу.

      Дослідники стверджують, що в Україні рівень персональної свободи складає 6,59 пунктів з 10 можливих. Цікаво, що рівень економічної свободи — 5,98, а рівень свободи людини — 6,28.

      Крім того, у першу п’ятірку рейтингу увійшли Нова Зеландія, Швейцарія, Гонконг, Австралія та Канада. Найгірший рівень свободи за цими показниками — у Судані, Єгипті, Лівії, Ємені та Сирії.

      Теги: статистика соціологічне дослідження Україна – Росія Цензура
      Джерело: 24 Канал
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