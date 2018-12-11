Украина опередила Россию в рейтинге свободы человека

Украина поднялась на 16 пунктов в рейтинге индекса свободы человека, составленном исследовательскими центрами The Cato Institute и фондом Фридриха Науманна.

Такие данные обнародовал исследовательский центр The Cato Institute.

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В 2018 году Украина заняла 118-е место среди 162 стран в рейтинге индекса свободы человека. Известно, что рядом с Украиной — Объединенные Арабские Эмираты и Россия. К слову, РФ заняла 119 место в рейтинге.

Исследователи утверждают, что в Украине уровень персональной свободы составляет 6,59 пунктов из 10 возможных. Интересно, что уровень экономической свободы — 5,98, а уровень свободы человека — 6,28.

Кроме того, в первую пятерку рейтинга вошли Новая Зеландия, Швейцария, Гонконг, Австралия и Канада. Худший уровень свободы по этим показателям — в Судане, Египте, Ливии, Йемене и Сирии.