20:25
22 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
23°C 14°C
  • четверг
    23°C 11°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда управляет картонным роботом. Жириновский дает уроки английского
Вєсті Кремля
21:21, 21 августа
Вести.UA. "Антипотопный" Кличко. Вкусности от Ляшко
Вєсті.UA
20:20, сегодня
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украина осталась без торгового представителя

39 Читати новину українською
Наталья Мыкольская была первым Торговым представителем Украины
Наталья Мыкольская была первым Торговым представителем Украины / Facebook

Кабинет министров Украины уволил Наталью Мыкольскую с должности торгового представителя Украины.

Об этом сама Мыкольская сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте также: Заместитель министра молодежи и спорта подал в отставку после расследования журналистов

Правительство приняло решение об увольнении меня с должности Торгового представителя Украины – заместителя Министра экономического развития и торговли по собственному желанию,
– отметила она.

Она объяснила, что с сентября начинает исследовательскую работу по стипендиальной программе для лидеров из Украины "Ukrainian Emerging Leaders Program" в Центре демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета в США.

По словам Мыкольской, за три года на должности Торгового представителя Украины команде под ее руководством удалось немало.

"Впервые за последние 27 лет утверждена Экспортная стратегия Украины и вместе с бизнесом разрабатываются секторальные и кросс-секторальные экспортные стратегии, внедрена система государственной поддержки и продвижения экспорта в Украину – Государственное учреждение "Офис по продвижению экспорта Украины", – перечислила она несколько из своих достижений в должности.

Мыкольская напомнила о соглашениях о свободной торговле, которые удалось заключить Украины в течение последних трех лет.

Наталья Мыкольская была в должности заместителя министра экономического развития и торговли с апреля 2015 года. Она начала работать в правительстве Арсения Яценюка и сохранила эту должность после назначения правительства Владимир Гройсман. Должность Торгового представителя Украины была утверждена Кабмином в октябре 2014-го и Мыкольская стала первой, кто ее занял.

Новых кандидатур на эту должность официально пока объявлено не было.

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство экономического развития и торговли Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 11:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
У крымского туризма нет будущего, даже мост не поможет, – эксперт
 12 июня , 09:25
За кадром "Сторожевой заставы": об успешности, мистике и будет ли продолжение
 27 октября 2017 , 16:01
"Торрес бессознательно укусил меня за палец", – как 2 игрока "Атлетико" спасали жизнь Фернандо
 3 марта 2017 , 10:29
Роман Зозуля может вернуться в Ла Лигу
 18 декабря 2017 , 17:17
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук