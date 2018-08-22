Украина осталась без торгового представителя

Кабинет министров Украины уволил Наталью Мыкольскую с должности торгового представителя Украины.

Об этом сама Мыкольская сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте также: Заместитель министра молодежи и спорта подал в отставку после расследования журналистов

Правительство приняло решение об увольнении меня с должности Торгового представителя Украины – заместителя Министра экономического развития и торговли по собственному желанию,

– отметила она.

Она объяснила, что с сентября начинает исследовательскую работу по стипендиальной программе для лидеров из Украины "Ukrainian Emerging Leaders Program" в Центре демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета в США.

По словам Мыкольской, за три года на должности Торгового представителя Украины команде под ее руководством удалось немало.

"Впервые за последние 27 лет утверждена Экспортная стратегия Украины и вместе с бизнесом разрабатываются секторальные и кросс-секторальные экспортные стратегии, внедрена система государственной поддержки и продвижения экспорта в Украину – Государственное учреждение "Офис по продвижению экспорта Украины", – перечислила она несколько из своих достижений в должности.

Мыкольская напомнила о соглашениях о свободной торговле, которые удалось заключить Украины в течение последних трех лет.

Наталья Мыкольская была в должности заместителя министра экономического развития и торговли с апреля 2015 года. Она начала работать в правительстве Арсения Яценюка и сохранила эту должность после назначения правительства Владимир Гройсман. Должность Торгового представителя Украины была утверждена Кабмином в октябре 2014-го и Мыкольская стала первой, кто ее занял.

Новых кандидатур на эту должность официально пока объявлено не было.