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Заместитель министра молодежи и спорта подал в отставку после расследования журналистов

289 Читати новину українською
Игорь Гоцул
Игорь Гоцул / Фото из открытых источников

Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул написал заявление об отставке с занимаемой должности.

Как пишет "Радио Свобода", эту информацию в комментарии журналистам программы "Схемы" подтвердил сам Игорь Гоцул.

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Он сказал, что написал заявление на увольнение по собственному желанию, однако причину уточнять отказался.

У меня пока что нет комментариев по этому поводу,
– отметил он.

В марте 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Печерский суд Киева протокол об административном нарушении – совершение Игорем Гоцулом действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов.

Во время пребывания на посту заместителя министра спорта Игорь Гоцул одновременно был президентом Федерации легкой атлетики Украины. Журналисты выяснили, что он подписывал разрешения на финансирование легкоатлетических мероприятий в обход электронной системы ProZorro.

В начале июня 2018 года истек срок привлечения Гоцула к ответственности за возможный конфликт интересов. В течение трех месяцев суд так и не смог провести заседание по этому делу.

Смотрите видео расследование о заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гоцула:

 

Теги: Новости политики Кабинет Министров Украины Новости Украины Расследования Министерство молодежи и спорта
Источник: 24 Канал
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