Заступник міністра молоді і спорту подав у відставку після розслідування журналістів

Перший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул написав заяву про відставку із займаної посади.

Як пише "Радіо Свобода", цю інформацію у коментарі журналістам програми "Схеми" підтвердив сам Ігор Гоцул.

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Він сказав, що написав заяву на звільнення за власним бажанням, проте причину уточнювати відмовився.

У мене поки що немає коментарів з цього приводу,

– зазначив він.

У березні 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до Печерського суду Києва протокол про адміністративне порушення – вчинення Ігорем Гоцулом дій чи ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Під час перебування на посаді заступника міністра спорту Ігор Гоцул одночасно був президентом Федерації легкої атлетики України. Журналісти з'ясували, що він підписував дозволи на фінансування легкоатлетичних заходів в обхід електронної системи ProZorro.

На початку червня 2018 року сплив термін притягнення Гоцула до відповідальності через можливий конфлікт інтересів. Впродовж трьох місяців суд так і не зміг провести засідання у цій справі.

Дивіться відео розслідування про заступника міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула: