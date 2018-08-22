Україна залишилась без торгового представника

Кабінет міністрів України звільнив Наталію Микольську з посади торгового представника України.

Про це сама Микольська повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Уряд прийняв рішення про звільнення мене з посади Торгового представника України – заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі за власним бажанням,

– зазначила вона.

Вона пояснила, що з вересня починає дослідницьку роботу за стипендіальною програмою для лідерів з України "Ukrainian Emerging Leaders Program" у Центрі демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету в США.

За словами Микольської, за три роки на посаді Торгового представника України команді під її керівництвом вдалось чимало.

"Вперше за останні 27 років затверджено Експортну стратегію України та разом з бізнесом розробляються секторальні та крос-секторальні експортні стратегії, започатковано систему державної підтримки та просування експорту в Україні – Державна установа "Офіс з просування експорту України", – перелічила вона декілька зі своїх досягнень на посаді.

Микольська нагадала про угоди про вільну торгівлю, які вдалось укласти Україні впродовж останніх трьох років.

Наталія Микольська була на посаді заступниці міністра економічного розвитку та торгівлі з квітня 2015 року. Вона почала працювати в уряді Арсенія Яценюка та зберегла цю посаду після призначення уряду Володимир Гройсмана. Посада Торгового представника України була затверджена Кабміном у жовтні 2014-го і Микольська стала першою, хто її зайняв.

Нових кандидатур на цю посаду офіційно поки оголошено не було.