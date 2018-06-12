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Украина осталась почти без рыболовецких ресурсов: в Госрыбагентстве назвали причину

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Рыболовные суда
Рыболовные суда / foodmarkets.ru

После аннексии Крыма Россия захватила до 90% рыболовных ресурсов Украины в Черном море.

Об этом сообщает "Радио Крым.Реалии" со ссылкой на слова заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрея Кравченко.

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Он отметил, что до аннексии Крыма вылов украинских рыбаков в Черном море составлял более 40 тысяч тонн.

"Но в связи с последними событиями часть наших промышленных хозяйств осталась на территории Автономной Республики Крым. Около 90% мы потеряли в Черном море промышленных запасов", – сказал Кравченко.

Поэтому он отметил важность рыбного промысла в Азовском море.

"В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн — это достаточно большой объем, который частично обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства", – заявил он.

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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